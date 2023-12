Les factions de la résistance palestinienne et irakienne ont condamné l’assassinat du conseiller militaire, le général de brigade Sayyed Radhi Moussawi, qui est tombé en martyr à la suite d’un raid israélien sur Damas.

Le Jihad islamique en Palestine a condamné, dans les termes les plus fermes, le lâche assassinat perpétré par l’entité criminelle sioniste contre le martyr, le général de brigade Sayyed Radhi Mousawi, l’un des commandants les plus éminents des Gardiens de la révolution de la République islamique d’Iran.

Le Jihad islamique a déclaré ce soir dans un communiqué que le chef martyr jouait un rôle fondamental et central dans le soutien aux forces de résistance dans la région et dans le soutien au peuple palestinien, à sa résistance et à sa cause.

Et d’ajouter que « cet assassinat coupable confirme une fois de plus que le danger de cette entité criminelle affecte toute la région, et qu’il s’agit d’une entité sanguinaire qui répand le meurtre et le crime ».

Le Jihad islamique a conclu en disant : » Nous affirmons que la criminalité de l’entité sioniste et sa menace de la sécurité de la région ne feront que lui apporter une défaite face aux forces de la résistance ».

Pour sa part, le Front populaire de libération de la Palestine a affirmé dans un communiqué que « la perpétration du crime d’assassinat de Moussawi par l’occupation israélienne est un pilier de la doctrine criminelle sioniste agressive qui vise la région et le monde entier ».

Le Front a présenté ses sincères condoléances aux dirigeants et au peuple iraniens pour le martyre du haut dirigeant, qui « a joué un rôle important dans le soutien de la résistance et le développement de ses capacités dans divers domaines ».

Le Front a estimé que « ce crime israélien, perpétré avec la coordination et le partenariat des USA et des occidentaux, est une tentative de l’entité israélienne de fuir vers l’avant et ne fera qu’entraîner une escalade des frappes contre l’entité et ses acolytes dans le monde . Cet ennemi sioniste criminel et lâche ne se sentira pas en sécurité et en stabilité, mais restera terrifié et attendra la prochaine riposte ».

Le Front a conclu sa déclaration en soulignant que « la résistance sur différents fronts en Palestine, au Liban, au Yémen, en Irak et ailleurs est enflammée, et l’entité sioniste et ses alliés subissent des revers permanents, le fait d’assassiner ou de cibler n’importe quel dirigeant ici et là ne fera qu’augmenter la détermination de cette résistance à atteindre l’objectif central, qui est d’éliminer cette entité cancerologique et ses partisans de la Palestine et de la région ».

