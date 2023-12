Les médias israéliens ont révélé, ce mercredi, que le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, s’était disputé avec des agents de sécurité qui avaient refusé de permettre à son porte-parole d’entrer dans la séance élargie du cabinet hier soir.

Les médias israéliens ont déclaré que Ben Gvir était entré et sorti de la séance du cabinet en colère parce que son porte-parole n’était pas entré dans le trou (un endroit souterrain fortifié dans le bâtiment du ministère de la Sécurité).

Les médias israéliens ont souligné que Ben Gvir avait remarqué que les forces de sécurité n’autorisaient l’entrée que des porte-parole des membres du mini-cabinet, mais qu’il avait tenté de faire venir son porte-parole.

Ben Gvir a critiqué, mardi, les performances et les actions du ministre israélien de la guerre, Yoav Galant, les qualifiant d’actions « confuses ».

La semaine dernière, les médias israéliens ont révélé une vive dispute et des cris entre Ben Gvir et le chef d’état-major israélien, Herzi Halevy, lors d’une séance du cabinet, après la décision d’expulser les soldats israéliens qui ont pris d’assaut une mosquée et y ont effectué des prières talmudiques à Jénine.

Plus tôt, les médias israéliens ont confirmé que les relations entre les dirigeants politiques et militaires en « Israël » se sont détériorées, ajoutant que « la détérioration des relations s’aggrave avec le temps ».

Les événements du 7 octobre ont approfondi les divergences entre les dirigeants israéliens quant à la responsabilité de l’échec majeur subi par ‘Israël’.

Les désaccords se multiplient aux niveaux politique et militaire avec l’escalade de l’opposition parmi les colons et les critiques du gouvernement Netanyahu concernant sa gestion de la guerre et la question des captifs israéliens à Gaza.