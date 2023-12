Le Hezbollah a accusé, le jeudi 28 décembre, ‘Israël’ d’avoir piraté les caméras de vidéosurveillance installées dans les maisons et les magasins du Liban-Sud, appelant « notre honorable peuple » à déconnecter ces appareils d’Internet.

« L’ennemi a récemment piraté des caméras civiles connectées à Internet et installées devant les maisons, les magasins et les institutions dans les villages de la ligne de front », affirme le Hezbollah dans un communiqué.

Le Hezbollah accuse ‘Israël’ d’utiliser les images pour cibler ses combattants.

Le Hezbollah explique : « Après les opérations de la Résistance islamique qui ont ciblé la plupart des caméras et des équipements des forces militaires de l’ennemi israélien à la frontière libano-palestinienne, l’ennemi a perdu une grande partie de sa capacité de cibler la Résistance et surveiller ses agissements.

Pour compenser cette perte, l’ennemi a récemment piraté des caméras civiles, connectées à Internet, installées devant les habitations, les magasins et les institutions dans les villages frontaliers, pour profiter du matériel visuel qu’elles fournissent pour collecter des informations liées à la résistance et au mouvement des frères moudjahidines afin de les prendre pour cible.

Nous appelons notre cher peuple, en particulier dans les villages frontaliers à proximité desquels se déroulent des activités de résistance, à déconnecter d’Internet les caméras privées situées devant leurs maisons, magasins et institutions et à contribuer à aveugler davantage l’ennemi sur les activités ou mouvements menés par la résistance dans la région.

Résumé des opérations de jeudi

La Résistance islamique au Liban a diffusé un compte rendu de ses opérations menées, le jeudi, contre les cibles de l’occupation.

« En soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance courageuse et honorable, la Résistance islamique a mené, le jeudi 28 décembre, une série d’opérations contre les positions et le déploiement de l’armée d’occupation israélienne à la frontière libano-palestinienne ».

– Secteur Est :

1- A 15h30, le site d’Al-Sammaqa dans les fermes libanaises occupées de Chebaa a été visé avec des armes appropriées, entrainant des pertes confirmees.

2- A 15h35, un véhicule militaire israélien a été visé à l’intérieur de la caserne Ramot Naftali avec des armes appropriées, et il a été directement touché.

3- A 16h00, un attroupement des soldats ennemis israéliens a été visé dans la caserne de Hounin (Ramim) avec des armes appropriées.

4- A 16h00, la caserne Hounin (Ramim) a été ciblée avec des armes appropriées, provoquant des pertes confirmées.

– Secteur Ouest :

1- À 16h00, les positions d’artillerie israéliennes à Khirbet Maar ont été ciblées avec des armes appropriées, y causant des dommages directs.

2- A 16h00, un déploiement de soldats ennemis israéliens à proximité de la caserne Mitat a été pris pour cible avec des armes appropriées provoquant des pertes confirmées.