Les factions palestiniennes ont affirmé aujourd’hui mardi que « le ciblage lâche et perfide du martyr Saleh Al-Arouri sur le sol arabe dans une capitale arabe constitue une agression contre l’ensemble de la nation arabe et islamique ».

Les factions ont déclaré dans un communiqué que « la résistance palestinienne continuerait la lutte partout et que la réponse devait venir de tous les pays arabes et islamiques », appelant « les masses de la nation arabe et le peuple palestinien de Cisjordanie, d’alQods et de l’intérieur occupé à enflammer la terre sous les pieds de l’occupation ».

Le communiqué souligne : « L’assassinat d’Al-Arouri prouve l’échec de l’agression à Gaza, qui a poussé l’ennemi à chercher pour lui-même une image de victoire, et cela ne sera pas réalisé. »

Un membre du Bureau politique du Hamas, Izzat Al-Rishq, a affirmé que « les lâches assassinats des dirigeants et des symboles du peuple palestinien ne parviendront pas à briser leur volonté ni à saper leur résistance ».

Al-Rishq a déclaré dans un communiqué que « l’assassinat du commandant du mouvement Hamas, Saleh Al-Arouri, prouve une fois de plus l’échec lamentable de cet ennemi à atteindre l’un de ses objectifs dans la bande de Gaza ».

Le mouvement du Jihad islamique a affirmé que « cet assassinat vient élargir la portée de l’affrontement et entraîne l’ensemble de la région dans la guerre pour échapper à l’échec militaire dans la bande de Gaza et à l’impasse politique dans laquelle se trouve le gouvernement »‘.

Il a également expliqué que l’opération fait « suite à l’échec de l’ennemi israélien, après 90 jours de guerre barbare et de guerre d’extermination, à imposer ses conditions au peuple palestinien, et que les forces de résistance avaient le dessus politiquement et militairement ».

Pour sa part, Ihsan Ataya, membre du Bureau politique du Mouvement du Jihad islamique, a affirmé lors d’un appel avec la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « l’occupation israélienne paiera le prix de ses crimes, notamment l’assassinat du chef adjoint du mouvement politique Saleh Al-Arouri ».

Le porte-parole du Jihad islamique, Musab al-Buraim, a déclaré à Al-Mayadeen que le « martyr Al-Arouri vivait dans les champs du jihad et est tombé en martyr sur la voie d’alqods ».

Il a également souligné que l’assassinat d’Al-Arouri confirme que sa présence et sa force était une source d’inquiétude pour l’entité israélienne, ajoutant : « Nous continuerons à inquiéter l’entité israélienne et à réaliser sa disparition du cœur de la nation ».

Al-Braim a expliqué que la résistance se renforce et a pu, après tous les assassinats, porter un coup dur à l’occupation à travers le déluge d’Al-Aqsa, ajoutant que « la résistance est devenue un gène génétique qui se transmet de génération en génération. »

Al-Braim a souligné « qu’ Al-Arouri parlait clairement de ses convictions quant à la faisabilité de la résistance à travers l’unité des arènes ».

De son côté, le leader du Front populaire de libération de la Palestine, Maher Al-Taher, a souligné lors d’un appel avec Al-Mayadeen « l’inéluctabilité de venger son sang ».

Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont affirmé que « l’assassinat des dirigeants ne nous dissuadera pas d’accomplir notre devoir national de défendre notre peuple et ne fera qu’augmenter notre détermination à résister ».

Les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa ont juré à l’ennemi israélien de répondre à tous ses crimes contre le peuple palestinien.

Le secrétaire du Comité central du Fatah, Jibril Rajoub, a déclaré lors d’un appel avec Al-Mayadeen que « le martyr Al-Arouri était un modèle de ténacité et de fermeté dans les centres de détention ».

Rajoub a souligné que « le martyr Al-Arouri représentait un germe de l’unité palestinienne et un dénominateur commun dans l’action nationale palestinienne ».

Il a également estimé que « l’assassinat d’Al-Arouri devrait être une incitation au renforcement de l’unité nationale palestinienne ». Rajoub a révélé que sa dernière rencontre avec Al-Arouri remontait au 6 octobre.

Rajoub a déclaré que le martyre d’Al-Arouri était « une perte pour le Fatah avant d’être une perte pour le Hamas, et c’est une perte pour le mouvement de libération nationale ».

À leur tour, les comités de résistance en Palestine ont noté que « cette lâche opération ne brisera pas la volonté du peuple palestinien, mais augmentera plutôt son action révolutionnaire et sa vaillante résistance et sera le feu et le désastre pour le peuple israélien « .

Elles ont poursuivi : « L’ennemi israélien et ses dirigeants paieront le prix de leur fascisme et de leurs crimes contre le peuple palestinien, y compris l’assassinat du commandant Saleh Al-Arouri ».

De même, le secrétaire général adjoint du Mouvement Moudjahidine, Salem Atallah, a estimé que « la politique d’assassinats ne fera qu’accroître la solidité du peuple palestinien et son adhésion à la voie de la résistance jusqu’à ce que l’occupation soit éradiquée hors de la Palestine occupée ».

Le mouvement a déclaré dans un communiqué : « L’ennemi israélien vaincu et son gouvernement fasciste extrémiste paieront un lourd tribut pour cette folie et ce nouveau crime, ainsi que le prix de tous les crimes contre le peuple palestinien inébranlable ».

Le mouvement a souligné que « l’approche de résistance se poursuit, quelle que soit l’ampleur des défis et des sacrifices, jusqu’à ce que les objectifs de victoire et de libération du peuple palestinien soient atteints ».

Pour leur part, les Brigades de la Résistance nationale ont indiqué que « cette lâche opération et le martyre de Cheikh Saleh ne briseront pas la volonté du peuple palestinien, mais qu’au contraire, ils augmenteront son action révolutionnaire et sa vaillante résistance et constitueront un incendie et désastre pour eux ».

Le Mouvement palestinien de libération nationale Fatah a également dénonçé le lâche assassinat commis par l’occupation criminelle, aujourd’hui, dans la capitale, Beyrouth.

Il a ajouté que « cette opération, condamnée dans les termes de rejet les plus fermes, exprime la mentalité de l’occupation criminelle qui vise le peuple palestinien, les dirigeants de la résistance , et qu’il n’y a pas de limites à ses crimes qui transcendent tous les droits humains et le droit international ».

Le Fatah a également souligné l’ampleur du danger que »représente l’extrémisme, les meurtres et les massacres du gouvernement pour la région ainsi que pour la sécurité et la paix mondiales en assassinant des dirigeants palestiniens sur des terres arabes souveraines, ce qui laisse présager des conséquences indésirables ».

Le mouvement a rappelé « son souci constant de parvenir à l’unité nationale palestinienne et de surmonter la division douloureuse qui a détruit la cohésion du foyer palestinien interne ».

Abbas Zaki, membre du Comité central du mouvement Fatah, a déclaré à Al-Mayadeen que « le martyr Saleh Al-Arouri n’est pas seulement un martyr du Hamas, mais un martyr de toutes les factions de la résistance ».

De même, le Front populaire de libération de la Palestine, au nom de son secrétaire général, de son adjoint, de son bureau politique et de son comité central, a souligné que « le crime d’assassinat s’inscrit dans le contexte des tentatives frénétiques d’Israël pour réaliser n’importe quel résultat sur le terrain proposé par le gouvernement d’occupation à son public, après avoir été incapable de faire face à la résistance sur le terrain, et d’atteindre l’un des objectifs de l’agression en cours contre la bande de Gaza pendant près de trois mois, malgré les massacres sanglants et les campagnes d’extermination ».

Le communiqué ajoute que « le Front populaire de libération de la Palestine a fait ses adieux au martyr de la résistance qu’il a connu dans tous les champs de lutte et dans les tranchées de la résistance, le leader de patriotisme palestinien et jaloux de l’unité du peuple , de la cause et de la résistance. La Palestine a toujours été un objectif élevé et par-dessus tout, et son âme s’est sacrifiée pour elle ».

Le chef adjoint du Bureau politique du mouvement Hamas, Saleh Al-Arouri, est tombé en martyr suite à une agression israélienne qui l’a pris pour cible dans la banlieue sud de Beyrouth.

Source: Médias