Ali Al-Qahum, membre du bureau politique du mouvement Ansarullah, a déclaré dimanche à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen : « Nous avons visité le bureau du Hamas à Sanaa pour confirmer le grand consensus national en faveur de la cause palestinienne et pour renforcer la position du leader de la révolution dans toutes ses options « .

Ali Al-Qahum a ajouté : « Nous avons présenté nos condoléances pour le martyre Cheikh Saleh Al-Arouri et avons souligné que nous sommes aux côtés de la Palestine, et aujourd’hui le sang s’est mélangé ».

Il a assuré « la poursuite des opérations visant à frapper l’entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés », soulignant que « nous ne pouvons ignorer tous les mouvements en mer Rouge ou ailleurs ».

Et de poursuivre : »les opérations yéménites se poursuivent en mer Rouge et se poursuivront malgré les menaces, les allusions et les tendances hostiles américaines, britanniques et israéliennes », ajoutant que « le Yémen maintiendra sa position de soutien à la résistance palestinienne, et la Palestine est la boussole ».

Ali Al-Qahum s’est adressé aux Américains en affirmant : « Vous devez comprendre que vous ne protégerez pas Israël, ni dans la mer Rouge ni ailleurs », indiquant que « tant qu’Israël poursuit son agression contre Gaza et contre le peuple palestinien, nous maintiendrons le doigt sur la gâchette « .

Il a noté : « Nous sommes prêts et préparés à toutes les options, et nos opérations sont en place et se poursuivront, quelles que soient les menaces américaines. Notre message aux Américains est clair et ils doivent le comprendre. »

Il a affirmé : « Nous ne pouvons pas laisser la Palestine seule, et le temps de la marginalisation de la Palestine est révolu. Nous sommes prêts pour la bataille, prêts à toutes les options, et nos mains tiennent la gâchette. »

Le membre du bureau politique du Mouvement Ansarullah a souligné que « la bataille sera coûteuse pour les Américains et ils doivent quitter la mer Rouge et les zones yéménites dans lesquelles ils sont présents », leur mettant en garde contre « les conséquences de toutes attaques hostiles de leur part ».

Hier, samedi, le chef du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi Al-Mashat, a déclaré : « Washington paiera le prix du ciblage de nos forces ».

Al-Mashat a ajouté : »Le sang des martyrs de la Marine a lancé une nouvelle bataille contre l’ennemi américain », soulignant que « la réponse viendra inévitablement si les Américains ne remédient pas à la situation en livrant les assassins de nos héros de la Marine ».

La Chambre des représentants de Sanaa a également tenu les pays de la coalition américaine pour responsables des crimes de nettoyage ethnique contre le peuple palestinien et de leur volonté de militariser la mer Rouge.

Source: Médias