Des sources de la chaine staellitaire libanaise Al-Mayadeen ont révélé ce mercredi que les Gardiens de la révolution iranienne étaient à l’origine du ciblage des deux navires israéliens dans l’océan Indien le 4 janvier.

Ces sources ont ajouté : « Le ciblage des deux navires israéliens par les Gardiens de la Révolution s’est produit dans le contexte de la réponse à l’assassinat de dirigeants de l’axe de la résistance, notamment l’assassinat du chef du bureau politique du Hamas, Saleh al-Arawi , et le conseiller militaire iranien en Syrie, le général de brigade Radhi Moussawi ».

« C’est aussi une réponse aux attaques israéliennes contre les quartiers généraux et les centres de l’axe de la résistance », selon les sources.

Les sources ont expliqué que le premier navire, baptisé CHEM CILICON , appartenait à la compagnie ACE, battait pavillon du Libéria et visait le nord-ouest des Maldives. Quant au second, il s’agit d’un israélien baptisé PACIFIC GOLD appartenant à la société Estern, et il était visé à 200 milles de l’Indien Veraval ».

Pour rappel, il y a quelques jours que deux navires appartenant à l’occupation israélienne transportant une énorme quantité de pétrole avaient été pris pour cible dans l’océan Indien le 4 janvier.

Cette prise pour cible a eu lieu environ 48 heures après que le chef adjoint du bureau politique du Hamas, Saleh Al-Arawi, a été assassiné (le 2 janvier) lors d’une attaque israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth, et quelques jours après que le conseiller militaire des Gardiens de la révolution iraniens, le général de brigade Sayyed Radhi Moussawi a été assassiné (25 décembre) lors d’une attaque israélienne contre la Syrie.

Ce n’est pas la première fois que des navires d’occupation israéliens sont pris pour cible dans l’océan Indien. Le 23 décembre 2023, un navire commercial lié à « Israël » battant pavillon libérien est attaqué par un drone dans l’océan Indien, provoquant un incendie à bord.

Source: Médias