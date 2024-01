Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a déclaré qu’un affrontement avait eu lieu aujourd’hui avec un certain nombre de destroyers et de navires de guerre américains dans le golfe d’Aden et à Bab al-Mandab.

Saree a affirmé que « les résultats de l’affrontement ont été « une frappe directe sur un navire de guerre américain et ont forcé deux navires commerciaux américains à battre en retraite et à revenir ».

Il a ajouté : « À la suite de l’affrontement, un certain nombre de nos missiles balistiques ont atteint leurs cibles, malgré les tentatives des navires de guerre pour les intercepter ».

Saree a ajouté que les forces armées yéménites ont utilisé « un certain nombre de missiles balistiques lors des affrontements, qui ont duré plus de deux heures ».

Il a souligné que « les forces yéménites continueront d’empêcher la navigation israélienne ou la navigation vers les ports palestiniens occupés dans les mers Rouge et Arabe, jusqu’à ce que l’agression contre Gaza cesse et que le siège contre le peuple palestinien soit levé ».

Hier, Saree a rapporté que les avions d’agression américano-britanniques avaient lancé 18 frappes aériennes sur le Yémen en quelques heures, soulignant que « ces attaques ne resteront pas sans réponse et sans punition ».

La nouvelle agression contre le Yémen a été précédée par l’annonce du porte-parole des forces armées yéménites selon laquelle les forces navales ont mené une opération militaire visant le cargo militaire américain Ocean JAZZ dans le golfe d’Aden avec des missiles navals, en soutien à la résistance palestinienne à Gaza.

Ali Al-Qahhoum, membre du bureau politique du mouvement Ansarullah, avait affirmé que « les opérations majeures et stratégiques du Yémen, en soutien à la Palestine, se poursuivront jusqu’à la victoire et la chute d’Israël, et ne s’arrêteront que si l’agression contre Gaza cesse et le siège est levé ».

Al-Qahhoum a noté que « ce qui menace la navigation internationale est la présence militaire américano-britannique illégale qui viole les normes et les lois internationales ».

Source: Médias