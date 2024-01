La Résistance islamique au Liban a diffusé dans la soirée de ce vendredi une vidéo des images aériennes des sites de positionnement des plateformes des systèmes anti missiles israéliens Dôme de fer dans la colonie de Kfar Blum au nord de la Palestine occupée.

Cette colonie est située à 6 km au sud de celle de Kiryat Shmona en Haute Galilée, et donc à près de 10 km de la frontière avec le Liban.

La vidéo explique que la plate-forme AD est située à 250 m de la colonie de Kfar Blum et contient 2 plates-formes de lancement Dôme de fer, chacune contenant 20 missiles intercepteurs Tamir avec un camion garé à proximité contenant des missiles de rechange.

Le site avait été touché le jeudi 25 janvier par 2 drones suicides et le radar des systèmes de défense aérienne n’a pas réussi à détecter ou à intercepter les drones.

Ce vendredi, le Hezbollah a mis en garde l’entité sioniste contre l’expansion de ses frappes contre le Liban.

Son vice-secrétaire général cheikh Naim Qassem a déclaré : « Tant que la guerre ne s’arrêtera pas à Gaza elle ne s’arrêtera pas au Liban. Et si l’Israélien élargit ses frappes contre le Liban nous allons riposter à la quatrième portée et avec la force de puissance efficace ».

Et de poursuivre lors d’une cérémonie organisée dans la banlieue sud de Beyrouth : « L’entité israélienne comprend très bien ce que nous disons ».

« Toute discussion politique en lien avec le front du sud est reportée à la fin de la guerre à Gaza. Il n’y aura aucun lien entre les échéances politiques, que ce soit sur la question de la présidence de la République ou d’autres, avec ce qui se passe dans le sud. Il n’y a aucun compromis entre ce qui se passe dans le sud et une quelconque échéance politique ».

Le Liban est sans chef de l’Etat depuis fin octobre 2022.

« On reproche au Hezbollah et à la résistance au Liban d’avoir fait leur devoir, alors qu’on devrait reprocher aux pays arabes et islamiques, aux pays du monde et aux peuples du monde, de ne pas avoir agi pour apporter leur soutien à la Palestine. On ne devait pas blâmer ceux qui ont fait leur noble devoir face à cette coalition internationale oppressive et tyrannique qui affronte les Palestiniens », a aussi déclaré le numéro deux du Hezbollah.

Et de poursuivre : « Nous payons le prix sur la ligne de front au sud Liban et nous nous efforçons de tout mettre tout en œuvre pour soulager les Libanais afin qu’ils continuent à vivre normalement. C’est un grand altruisme qui indique que le Hezbollah se préoccupe de faire part de ses convictions de solidarité (avec les Palestiniens), de payer pour cela un lourd tribut et de réaliser en même temps les intérêts du Liban, que ce soit avant, pendant ou après la guerre. »

Le site d’information israélien Walla a indiqué ce vendredi qu’Israël se prépare officiellement à la guerre contre le Liban.

Une agence libanaise U-News a rapporté pour sa part que des drones du Hezbollah ont survolé les usines militaires qui produisent les Dômes de fer dans la ville de Haïfa au nord de la Palestine occupée.

Durant ces deux derniers jours, la Résistance islamique a utilisé pour la première fois deux nouveaux missiles balistiques dans ses attaques contre des positions israéliennes situées à la frontière.

Le premier a bombardé jeudi un dôme de surveillance dans la position Jal al-Alam. La Résistance a diffusé ses images à partir de la caméra installée sur le missile en question, sans préciser sa nature.

Dans la deuxième attaque, ce vendredi, le missile Falaq 1, utilisé pour la première fois, a frappé la caserne israélienne Ma‘ale Golan (ou Ma’ale Gamla). Cette colonie est située dans le Golan syrien occupé. Les images de cette attaque n’ont pas encore été diffusées.

