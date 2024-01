Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé ce vendredi que les forces navales yéménites ont ciblé le navire pétrolier britannique Marlin Luanda dans le golfe d’Aden, avec un certain nombre de missiles navals appropriés, réalisant des dommages directs, et y provoquant un incendie.

« Ce ciblage est en soutien à l’oppression du peuple palestinien et une réponse à l’agression américano-britannique contre le Yémen », comme l’a expliqué Saree.

Saree a affirmé que « les forces armées yéménites poursuivent leurs opérations dans la mer Rouge et la mer d’Oman contre les navires israéliens ou ceux qui se dirigent vers les ports de la Palestine occupée, jusqu’à ce que l’agression cesse et que la nourriture et des médicaments soient acheminés au peuple palestinien assiégé dans la Bande de Gaza ».

Les forces armées du Yémen ont souligné « qu’elles prenaient toutes les mesures militaires nécessaires pour défendre le pays tout en faisant part de sa solidarité continue avec le peuple palestinien ».

Plus tôt dans la journée, l’Autorité britannique des opérations commerciales maritimes a signalé « qu’un navire situé à environ 60 milles marins de la ville yéménite de Hodeidah avait signalé avoir entendu une explosion et aperçu des missiles à quelques milles de son emplacement », ajoutant « qu’une autre explosion a été détectée en mer à environ 60 mille marins, au sud-est d’Aden ».

À son tour, la société britannique de sécurité maritime Ambrey a signalé « qu’un missile a été lancé vers la direction sud-est du détroit de Bab al-Mandab » ajoutant « qu’un incendie s’est déclaré lorsqu’un navire commercial a été touché par un missile au sud-est d’Aden, au Yémen ».

De son côté, le commandement central américain a indiqué « qu’un missile balistique antinavire a été lancé depuis le Yémen, vers le destroyer USS Carney dans le golfe d’Aden ».

