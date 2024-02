Le chef des Hachd alChaabi en Irak, Faleh Al-Fayyad, a affirmé que le crime américain à Anbar doit marquer la fin des crimes commis par l’occupation américaine grâce aux efforts du gouvernement irakien ».

Lors d’un rassemblement funéraire organisé à Karbala pour les martyrs de l’agression américaine contre Al-Qaim et Akasha dans l’ouest de l’Irak, Al-Fayad a déclaré à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen : » Les efforts du Premier ministre et de notre gouvernement national pour mettre fin à la présence de l’armée américaine est importante et essentielle pour mettre fin à tous ces crimes et répercussions ».

Al-Fayad a ajouté : » La décision du Premier ministre de mettre fin à la coalition internationale marquera le début d’un nouveau modèle de relations dans lequel la souveraineté et les constantes irakiennes seront respectées ».

À son tour, le secrétaire général de l’Organisation Badr, Hadib Al-Amiri, a déclaré à Al-Mayadeen : » Le prix de ce sang pur et innocent, résultat de la brutale trahison américaine contre l’Irak et du ciblage du siège des Hachd alChaabi obligeront l’occupant de se retirer le plus tôt possible ».

Samedi à l’aube, Washington a mené une agression visant les terres syriennes et irakiennes. À la suite de la récente agression américaine contre l’Irak, les Forces des Hachd alChaabi en Irak ont affirmé leur volonté d’exécuter tout ordre du commandant en chef des forces armées, afin de préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Irak.

Les Hachd alChaabi ont noté : « Le ciblage américain constitue une violation flagrante de la souveraineté de l’État irakien et une attaque contre son appareil de sécurité officiel ».

