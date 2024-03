Aujourd’hui, mardi, les forces armées yéménites ont mené une opération militaire qualitative contre deux navires de guerre américains en mer Rouge, en guise de soutien au peuple palestinien opprimé et dans le cadre de la réponse à l’agression américano-britannique contre le Yémen.

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a revelé que « l’opération a été menée par les forces navale, balistique et de l’air , avec un certain nombre de missiles navals et de drones ».

Saree a affirmé que « les forces armées yéménites n’hésiteront pas à étendre leurs opérations contre toutes les cibles hostiles, en réponse aux appels du peuple libre yéménite et de la oumma islamique, et en soutien et assistance au peuple palestinien, qui jusqu’à ce jour subit l’agression et le siège ».

Il a également souligné que « les opérations des forces armées yéménites ne s’arrêteront pas tant que l’agression ne cessera pas et que le siège imposé au peuple palestinien dans la bande de Gaza ne sera pas levé ».

Cela survient alors que les attaques américano-britanniques contre le Yémen se répètent, à travers des opérations militaires, dont la plus récente a été le lancement de 3 raids sur Jabal al-Malah dans le district d’Al-Lahiya, au nord-ouest du Yémen et à Hodeidah, à l’ouest du pays.

Hier, le porte-parole des forces armées yéménites a annoncé que « les forces armées avaient mené des opérations visant un navire israélien dans la mer d’Oman ».

Saree a déclaré, dans un bref communiqué, que « les forces armées yéménites ont ciblé le navire israélien MSC SKY dans la mer d’Oman, en utilisant un certain nombre de missiles navals, soulignant que le coup était précis et direct ».

Il a rapidement révélé que l’opération visantle navire israélien a eu lieu quelques heures seulement après avoir mené une opération qualitative, au cours de laquelle la force de missiles et l’armée de l’air des drones yéménite ont lancé un certain nombre de missiles balistiques et de drones contre un certain nombre de navires de guerre américains en mer Rouge.

Saree a déclaré dans le communiqué que « ces deux opérations démontrent la capacité des forces armées à cibler simultanément les navires de guerre et les navires commerciaux.

Sanaa a rappelé que la navigation dans la mer d’Oman, la mer Rouge et Bab al-Mandab est garantie pour tous les navires, à l’exception des navires israéliens et de ceux qui se dirigent vers les ports d’occupation jusqu’à ce que l’agression contre Gaza cesse.

Source: Médias