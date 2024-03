Les analystes israéliens parlent « d’Israël entrant dans un dangereux dilemme stratégique du fait qu’il se dirige vers une longue guerre d’usure, sur deux fronts ».

Amos Harel, analyste militaire au journal israélien Haaretz, a affirmé « qu’Israël se trouve actuellement face à un dilemme stratégique unique », que ce soit à Gaza ou au Liban.

Harel a adressé de vives critiques au Premier ministred’occupation israélienne Benjamin Netanyahu, affirmant que « la crise est exacerbée par un dirigeant dont la principale préoccupation est sa survie personnelle et son évasion de la justice », soulignant que Netanyahu « ne présente pas au public israélien la gravité de la situation sécuritaire et politique, mais répand plutôt des illusions de succès et de réalisations, jusqu’aux faux espoirs de victoire absolue ».

L’analyste militaire israélien a noté : « Cette victoire (dont parle Netanyahu) ne semble pas à portée de main, alors que l’on doute que quiconque sache comment la dessiner », soulignant « la difficulté de s’appuyer sur un changement soudain de position de Netanyahu qui conduire à une amélioration de la situation ».

Il estime que la sortie de la situation difficile israélienne à l’heure actuelle dépend principalement de l’administration Biden, qui, selon Harel, « a déjà ôté ses gants ces dernières semaines dans son traitement du Premier ministre ».

Harel s’interroge sur la possibilité que l’administration Biden réussisse à imposer un cessez-le-feu et à finaliser l’accord sur les prisonniers, et considère que « son succès n’est pas encore clair », mais il considère également ce qu’il décrit comme « l’attaque manifestement impolie contre Netanyahu par le leader de la majorité démocrate au Sénat américainest une bonne nouvelle en fait ».

Le leader de la majorité démocrate au Sénat américain, Chuck Schumer, a critiqué le Premier ministre de l’entité d’occupation israélienne, Benjamin Netanyahu, affirmant qu’il « s’est égaré et que les Israéliens choisiront de meilleurs dirigeants s’ils en ont l’occasion ». »

Il y a quelques jours, le journal israélien Yedioth Ahronoth a rapporté que la pression mondiale sur « Israël »augmente à mesure que cette guerre se prolonge, sans présenter de plans pour le soi-disant lendemain en l’absence d’une stratégie claire, ce qui conduirait également à un déclin du soutien à « Israël » dans le monde. Des voix de plus en plus nombreuses réclament la fin de cette guerre.

Source: Médias