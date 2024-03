La Résistance islamique au Liban – le Hezbollah – continue de cibler l’occupation israélienne, en soutien au peuple palestinien de la bande de Gaza et à sa résistance, et en réponse aux attaques de l’occupation contre les villages du sud et les habitations civiles.

Lors de ses dernières opérations annoncées, la Résistance islamique a ciblé une force d’occupation israélienne alors qu’elle pénétrait dans la caserne de Zarit avec des obus d’artillerie.

Elle a détruit deux bâtiments utilisés par les soldats d’occupation dans la colonie Ramot Naftali avec des missiles, confirmant des dommages directs.

La résistance a déclaré dans un bref communiqué « qu’elle a ciblé un bâtiment utilisé par les soldats d’occupation dans la colonie de Zarait avec des armes appropriées », confirmant qu’il a été touché directement.

Elle a déclaré que « ses combattants ont ciblé la colonie Shlomi avec des missiles et qu’ils ont également ciblé un bâtiment utilisé par les soldats d’occupation dans la colonie Natawa et l’ont touché directement ».

En outre, la résistance a ciblé deux bâtiments où étaient stationnés des soldats de l’occupation dans la colonie Avivim avec des armes appropriées, et ils ont été directement touchés.

La résistance a détruit un bâtiment utilisé par les soldats de l’occupation à Al-Malikiyah avec des armes appropriées, le frappant directement. Ils ont également ciblé un point de positionnement d’une force de renseignement militaire israélienne dans la colonie Al-Matula , le frappant directement, laissant ses membres morts et tués. blessés.

Médias israéliens : 40 % des colons déplacés ne reviendront pas

De leur côté, les médias israéliens ont rapporté que « des sirènes avaient retenti dans plusieurs régions du nord de la Palestine occupée ».

Ils ont affirmé que « 40 % des personnes déplacées du nord ont confirmé qu’elles ne retourneraient pas chez elles », citant le chef des autorités locales de la colonie de Kiryat Shmona .

Par crainte des tirs du Hezbollah, les médias israéliens ont rapporté que la cérémonie de Tel Hai dans le nord avait été annulée, pour la première fois en 90 ans.

Source: Médias