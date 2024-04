La Résistance Islamique au Liban – Le Hezbollah a annoncé avoir ciblé le site d’Al-Samaqa, dans les collines libanaises occupées de Kafr Shuba, avec des obus d’artillerie, et la caserne Zabdin, dans les hameaux occupées de Chebaa.

Selon le communiqué, ces attaques visent à soutenir le peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et à soutenir sa résistance courageuse et honorable.

Dans le même contexte, et en soutien au peuple palestinien et à sa résistance, la résistance a annoncé, hier mardi, avoir executé un certain nombre d’opérations contre les positions et le déploiement de l’armée ennemie israélienne à la frontière libano-palestinienne.

La résistance a visé la caserne Zibdin dans les hameaux de Chebaa occupées, un rassemblement de soldats ennemis israéliens dans le site d’Al-Baghdadi, le dispositif de brouillage de drones dans le site d’Al-Asi, le site de Ruwaisat Al-Alam dans les collines libanaises de Kafr Shuba, le site Radar dans les hameaux occupées de Chebaa et le site alsayyad.

Quant au secteur ouest, hier, la résistance a ciblé un mouvement de soldats ennemis israéliens à proximité du site de Jal al-Alam, et a lancé un tir contre une position de soldats ennemis israéliens et un char Merkava dans la caserne Doviev.

Source: Médias