Au cas où les États-Unis utilisent le territoire des pays pour défendre Tel-Aviv, des attaques contre les bases américaines dans ces pays ne sont pas à exclure, a affirmé le ministre iranien des Affaires étrangères.

Selon l’agence de presse Tasnim, Hussein Amir-Abdollahian, ministre des Affaires étrangères de la RII, a donné des explications sur l’opération de représailles iranienne de samedi soir contre les territoires occupés par ‘Israël’, lors d’une réunion le dimanche 14 avril avec les ambassadeurs et chefs de délégations étrangères résidant à Téhéran dans les locaux du ministère des Affaires étrangères.

Le ministre a fait allusion aux « crimes de guerre combinés » menés au cours des six derniers mois par le régime (israélien) contre la population de Gaza et de Cisjordanie, ainsi qu’à l’attaque terroriste israélienne du 1er avril contre les locaux diplomatiques d’Iran à Damas qui s’est soldée par le martyre de plusieurs conseillers et officiers militaires iraniens.

« Nous avons fait preuve de retenue pendant six mois compte tenu des conditions de la région en estimant que nous ne cherchons pas à accroître l’ampleur des tensions, mais il semble que le régime [israélien] en ait reçu un mauvais signal dans la mesure où ces derniers jours, il a commis un acte d’insolence et contraire au droit international contre l’ambassade iranienne à Damas en utilisant des avions de combat F-35 depuis le plateau du Golan».

Et le ministre d’ajouter : « Nous nous sommes à nouveau concentrés sur la voie juridique et politique, vu la sensibilité de la situation dans la région et sur fond de notre conviction dans la retenue et notre refus d’accroître l’ampleur du conflit. Nous avons demandé de saisir le Conseil de sécurité ; une déclaration y a été élaborée à l’initiative de la Russie, cependant, dans une mesure contredisant les normes habituelles, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France s’y sont opposés et ont empêché le Conseil d’émettre au moins une simple déclaration à ce sujet. »

Il a par la suite souligné : « Le résultat de ce comportement des USA et de deux pays européens est naturellement d’encourager Netanyahu à franchir les lignes rouges et à ignorer les lois internationales, mais nos forces armées ont attendu pendant environ 10 jours nos actions et efforts sur la scène internationale. »

Le ministre des Affaires étrangères s’est ensuite attardé sur les consultations de l’Iran avec les responsables des pays étrangers : « Au cours des dernières 72 heures, les appels et contacts du ministère des Affaires étrangères comprenaient les appels à l’adresse de Téhéran pour faire preuve de retenue. Et notre réponse était : Et si vous l’aviez conseillé ces six derniers mois aux responsables du régime israélien, qui a commis à la fois des crimes de guerre et un génocide! Comment se fait-il que vous ne conseilliez pas le régime de faire preuve de retenue, mais conseillez l’Iran, qui a l’intention de se défendre légitimement dans le cadre international ?! ».

Il a ajouté que samedi soir, les forces armées iraniennes ont frappé des cibles militaires à l’intérieur de l’entité (sioniste) dans le cadre d’une action coordonnée.

« Les opérations de l’Iran étaient limitées. Nous avons annoncé aujourd’hui à la Maison-Blanche que nos opérations sont limitées et visent à punir le régime », a-t-il dit.

M.Abdollahian a noté : « Au cours de cette opération aux drones et aux missiles, les forces armées iraniennes ont frappé une base militaire où sont déployés les avions F-35… En outre, dans un autre endroit, une opération a été menée, au cours de laquelle le centre de renseignement et de gestion de toutes les opérations du régime au cours des six derniers mois dont l’attaque contre les locaux diplomatiques à Damas, a été visé. »

Le ministre a précisé que les forces iraniennes n’ont ciblé aucune zone économique ou démographique ; « même les précautions nécessaires ont été prises pour faire face et répondre au régime », a-t-il noté.

Et le ministre des Affaires étrangères d’ajouter : « Bien entendu, dans le message que nous avons adressé aux pays amis dans la région, environ 72 heures avant l’opération, nous avons informé nos chers voisins et les pays de la région que la réponse de l’Iran, sous forme de la légitime défense, est certaine, mais nous sommes préoccupés par la sécurité de nos voisins et nous considérons la sécurité de la région comme la nôtre. Nous avons annoncé à nos frères et amis de la région, où les États-Unis disposent des bases militaires, que notre objectif en matière de légitime défense consiste uniquement à punir le régime israélien ».

M.Abdollahian a affirmé que l’Iran ne cherchait pas à frapper les populations et les bases américaines dans la région.

« Nous avons souligné que nous n’avons jamais souhaité un élargissement des tensions dans la région, mais nous avons prévenu qu’au cas où l’espace ou le territoire des pays étaient utilisés par les USA pour défendre et apporter un appui biaisé à Tel-Aviv, les bases américaines dans ces pays seraient inévitablement prises pour cible », a cependant ajouté ministre.

Le ministre des Affaires étrangères a poursuivi : « Nous apprécions les pays voisins et frères dans la région qui ont rapidement reçu ce message et ont réclamé des USA et des autres parties: “s’il vous plaît, éloignez toute guerre de notre région et de notre terre” ».

« Nous tenons toujours à la sécurité des pays voisins et de la région ; en effet, la politique de voisinage du gouvernement de M. Raïssi relève des principales priorités de l’Iran », a poursuivi le ministre des Affaires étrangères, Hussein Amir-Abdollahian.

Source: Avec PressTV