La Résistance islamique au Liban – Hezbollah – a annoncé aujourd’hui jeudi que ses combattants ont pris pour cible les bâtiments utilisés par les soldats d’occupation dans la colonie de Metulla, confirmant ainsi qu’il y a eu des pertes directes.

La Résistance islamique a affirmé que « ses moudjahidines ont ciblé une position des soldats d’occupation à proximité du site de Ghajar, avec des armes appropriées, et ont réussi à atteindre un coup direct et à faire tuer ou blesser les soldats ».

Les Moudjahidines de la Résistance islamique ont également ciblé les bâtiments utilisés par les soldats d’occupation dans la colonie de Zarait avec des armes appropriées et les ont frappés directement.

La résistance a indiqué que « ces opérations s’inscrivent dans le cadre d’une réponse aux attaques de l’occupation israélienne contre des villages et des lieux sûrs du sud du Liban ».

La résistance a également ciblé le site Al-Marj avec des armes appropriées et le site Al-Malikiyah avec des obus d’artillerie, et a réalisé des tirs directs dans les deux sites. Elle a également confirmé que « ses moudjahidines ont ciblé un déploiement de soldats d’occupation à proximité de la caserne Avivim avec des armes appropriées réalisant des tirs directs.

Jeudi matin, la Résistance islamique a mené une série d’opérations, visant la caserne d’occupation Branit avec des obus d’artillerie lourde, la touchant directement, et lançant une attaque aérienne, via un escadron de drones d’assaut, sur les positions des soldats d’occupation dans la colonie de Kiryat Shmona, et l’a frappée avec précision.

Les opérations menées dans la matinée comprenaient également le ciblage de matériel d’espionnage sur le site de Jal al-Alam, via un drone d’attaque qui a directement touché sa cible, sans compter le bombardement de positions des soldats d’occupation à proximité du site Al-Matula réalisant des coups directs.

Source: Médias