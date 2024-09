La Résistance islamique au Liban – Hezbollah a ciblé ce Samedi soir le nouveau quartier général de la 91e Division à Ayelet et les emplacements de ses officiers et soldats avec des drones d’assaut.

Dans la journée de ce Samedi, la Résistance islamique a bombardé le principal quartier général des services de renseignement de la base de Mishar avec un barrage de roquettes Katyusha.

La Résistance islamique a annoncé que « l’unité de défense aérienne a répondu à un drone israélien Heron avec un missile sol-air dans l’espace aérien de la région de la Bekaa ».

Dans un communiqué, la Résistance islamique a affirmé « qu’elle est en mesure d’empêcher un drone israélien d’atteindre ses objectifs et de la contraindre à quitter l’espace aérien libanais ».

Elle a également ciblé le site Al-Samaqa dans les collines libanaises occupées de Kfarchouba, avec des armes appropriées, réalisant des frappes directes.

De même, la Résistance islamique a ciblé les équipements d’espionnage du site de Miskav Am avec des armes appropriées, réalisant des frappes directes, en plus de cibler les sites d’Al-Marj, d’Al-Rahib et d’Hadab Yaron avec des obus d’artillerie, réalisant des frappes directes.

De même, la Résistance islamique a ciblé un déploiement de soldats d’occupation israéliens à proximité de la colonie de Menot, avec des missiles, et a affirmé que ce ciblage est une réponse aux attaques de l’ennemi israélien contre les villages et les lieux sûrs du sud, en particulier sur la ville de Kunin.

Ce matin, le Hezbollah a répondu aux attaques de l’occupation israélienne contre la ville de Fron, qu’il a ciblée par une série de raids hier soir, vendredi, en bombardant la base du Mont Neria (un quartier général occupé par les forces de la Brigade Golani) avec des roquettes Katyusha.

Les brigades libanaises (Saraya al-loubnanya) de la résistance islamique ont ciblé le site de Ruwaisat Al-Alam

Dans le même contexte, les brigades libanaises (Saraya al-loubnanya) de la résistance islamique ont annoncé avoir pris pour cible le site Ruwaisat Al-Alam dans les collines libanaises occupées de Kfar Shuba, avec des armes appropriées, confirmant que des victimes directes y ont été enregistrées.

Les brigades libanaises (Saraya al-loubnanya) de la résistance islamique ont affirmé que « ces attaques visent à soutenir le peuple palestinien inébranlable et à défendre le Liban et son peuple », en poursuivant la résistance jusqu’à la victoire et la libération.

Les médias israéliens ont rapporté que « des sirènes ont retenti dans les colonies d’Ayelet Hashahar, Yiftah , Ramot Naftali et Yesod HaAmalia en Haute Galilée.

Par ailleurs, les médias israéliens ont rapporté « qu’il a été demandé aux colons de Kiryat Shmona de rester à proximité des lieux protégés ».

Le correspondant d’Al-Manar a surveillé des tirs directs depuis le Liban vers l’un des sites d’occupation dans les collines occupées de Kfar Shuba. Il a également signalé une violation aérienne depuis le Liban en direction du Doigt de Galilée et de la Haute Galilée.

En parallèle, les attaques israéliennes contre les villages et les villes du sud du Liban se poursuivent, les raids israéliens ayant ciblé les villes de Qabrikha et Kunine, et l’artillerie d’occupation a visé également la périphérie de la ville de Kfar Shuba.

De son côté, le ministère libanais de la Santé a annoncé que « deux membres de la Défense civile de l’Autorité islamique de santé ont été blessés lors d’un raid israélien sur la ville de Qabrikha ».

Quant à la ville de Faron au sud du Liban, notre correspondant a rapporté ce soir que 3 personnes sont tombés en martyr et 2 autres blessées suite à un raid d’un drone israélien visant les pompiers alors qu’ils travaillaient à proximité de la ville.

