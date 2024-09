Au moins 18 Palestiniens ont été tués lundi dans des raids israéliens qui ont touché plusieurs familles dans la bande de Gaza, ont indiqué des secouristes, à l’heure où le mouvement Hamas a affirmé avoir la force de continuer à « résister » à Israël.

Encore des familles éliminées

Lundi matin, une frappe a touché la maison de la famille Al-Qassas à Nousseirat (centre), tuant dix personnes, a déclaré à l’AFP une source hospitalière.

Couvertes de draps blancs ensanglantés, plusieurs victimes, dont un enfant, ont été transportées à l’hôpital al-Awda de Nousseirat, selon des images de l’AFPTV. Là, un homme, Abou Rachad al-Qassas, pleure sur le corps d’un proche, avant d’être rejoint par d’autres Palestiniens pour prier devant trois dépouilles.

« Ils ont bombardé ma maison alors que nous dormions, sans aucun avertissement préalable (…) Mes petits-enfants sont morts », a déclaré Abou Rachad al-Qassas d’une voix tremblante. « Je dis au monde que Netanyahu (le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu) et son gouvernement sont des criminels (…). »

Il est aussi de 3 martyrs et 14 blessés de la famille Mouhareb, dans un raid aérien sur leur maison dans l’entourage du nouveau marché, également à Nousseirat.

Dans le quartier de Zeitoun à Gaza-ville (nord), six Palestiniens ont été tués dans une frappe sur la maison de la famille Bassal, selon la Défense civile. Et à Rafah (sud), deux autres ont péri dans un raid qui a touché la maison de la famille Abou Chaar, d’après la même source.

« Nous étions à la maison lorsqu’un missile est tombé dans le quartier. C’était comme un tremblement de terre. Des enfants, des femmes étaient chez eux. Ils sont morts », a déclaré Mahmoud Abou Foul, un habitant, après une frappe sur le quartier de Cheikh Radwane à Gaza-ville.

Au moins 41.226 personnes ont péri dans l’offensive israélienne, selon un dernier bilan du ministère de la Santé du gouvernement Hamas. Et la quasi-totalité des 2,4 millions d’habitants ont été contraints de se déplacer.

Bientôt un message de Sinwar

Pour sa part, le haut responsable du Hamas Oussama Hamdane a affirmé dimanche à l’AFP que « la capacité de la résistance à continuer » était « élevée ».

« Il y a eu des martyrs et des sacrifices (…), mais en retour, il y a eu une accumulation d’expériences et le recrutement de nouvelles générations au sein de la résistance », a-t-il dit.

Hamdane a aussi déclaré que le chef du bureau politique du Hamas Yahia Sinwar va bientôt adresser un message au peuple palestinien et au monde ».

« Il est impossible d’envisager un scénario dans lequel Sinwar pourrait quitter la bande de Gaza », a-t-il affirmé, insistant que « le chef du Hamas préfère tomber en martyr mille fois que de quitter la Palestine et tout ce qu’il fait est destiné à la libérer ».

Sinwar remercie al-Houthi

La chaine qatarie al-Jazeera a révélé avoir obtenu le contenu d’un message que Sinwar a envoyé au chef du mouvement yéménite Ansarullah, Abdel Malek Badreddine al-Houthi pour saluer l’opération de tir de missile yéménite sur Tel Aviv de dimanche.

« Nous remercions Ansarullah pour votre sincère affection et votre ferme volonté que nous avons pu voir sur le champ de bataille et à travers vos messages », a-t-il écrit.

Et de poursuivre : « ces opérations spéciales représentent un fort message à l’ennemi selon lequel les plans d’endiguement et de neutralisation ont échoué et l’impact des fronts de soutien prend une tendance plus efficace et plus impactantee pour trancher la bataille ».

Sinwar conclut son message : « En combinant nos efforts avec la résistance au Yémen, au Liban et en Irak, nous vaincrons l’ennemi et l’obligerons à battre en retraite Incha’Allah ».

Source: Divers