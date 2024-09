Les forces yéménites de Sanaa ont frappé ce dimanche matin « une cible militaire à Yafa en Palestine occupée », selon le communiqué de leur porte-parole le général Yahia Saree (sarii).

« L’opération a été réalisée au moyen d’un missile balistique supersonique », a-t-il assuré dans une intervention télévisée « et les défenses de l’ennemi n’ont pu l’intercepter ou le repousser » s’est-il réjoui, assurant que le missile « a traversé une distance de 2040 km en 11 minutes et demi ».

Selon lui, « cette opération s’inscrit dans le cadre de la 5eme étape » des opérations de forces yéménites en soutien à Gaza.

« L’obstacle géographique, l’offensive américano-britannique et les systèmes de captation d’espionnage et d’interception n’ont pu empêcher notre cher Yémen d’assumer ses responsabilités religieuse, morale et humanitaire à l’égard du peuple palestinien », a-t-il affirmé.

Les sirènes d’alerte ont retenti dans 9 sites au centre de la Palestine occupée et dans la ville de Tel Aviv et ses périphéries et les Israéliens se sont cachés dans les abris, d’après les médias israéliens, selon lesquels il y a eu 9 blessés parmi eux pendant la bousculade qui en a découlé. Commentant cette frappe, le site d’information israélien Hadashot Bazman a écrit : « Un seul missile yéménite a réveillé toute une nation et plus de 2.350 000 israéliens se sont réfugiés dans les abris ».

L’armée d’occupation israélienne a fait part « qu’un missile sol-sol tiré depuis le Yémen s’est écrasé dans une zone boisée inhabitée à l’est de Tel Aviv et ses éclats se sont diffusés à une zone située a 6 km de l’aéroport Ben Gourion à l’est de Tel Aviv ».

La police israélienne a pour sa part, affirmé que le missile s’est écrasé dans la localité de Kfar Daniel proche de l’aéroport Ben Gourion, causant des incendies dans une zone boisée et des dommages matériels dans une gare de train principale proche de la localité Moudi’ine.

La chaine israélienne 12 a rapporté que les défenses aériennes n’ont pu intercepter le missile en question, indiquant qu’il s’est écrasé à proximité de l’aéroport de la ville Lod.

Il est aussi question que la centrale électrique située au sud-est de Tel Aviv a été touchée et que le missile yéménite a causé des incendies dans les buissons et des dommages matériels dans une gare principale de train à proximité de Modi‘ine. Le trafic a été suspendu.

L’armée d’occupation avait avancé que le système Hetz (Arrow) a intercepté un missile sol-sol tiré depuis le Yémen en direction d’Eilat avant qu’il n’entre dans l’espace aérien.

Mais des sources israéliennes ont assuré qu’une vingtaine de missiles anti aériens des systèmes Hetz et Fronde de David tirés depuis la ville sainte d’al-Qods n’ont pu intercepter le missile qui a frappé Tel Aviv.

Selon le correspondant militaire Noam Amir, « il y a quelque chose d’irrationnel qui s’est passé ce matin. Les systèmes de défense aérienne auraient dû repousser le missile en dehors des frontières mais en fin de compte il est tombé au centre du pays. Les habitants ont filmé l’opération d’interception dans l’espace aérien de Gush Dan ».

Réactions israéliennes

Commentant le tir de missile yéménite, Gadi Eisenkot, l’ancien chef d’état-major interarmées de l’armée israélienne a déclaré : « La réalité [du conflit] a dramatiquement changé. »

Le chef du parti travailliste israélien Yaïr Golan a critiqué sur X avec virulence le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu « C’est un gouvernement zéro qui entraine le pays vers une guerre sans fin. Les Israéliens doivent manifester tous les jours. Seule la pression populaire continue fera tomber ce gouvernement »

Source: Médias