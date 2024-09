Mercredi, la Résistance islamique au Liban a bombardé le quartier général d’une compagnie appartenant à la Brigade Hermon 810 dans le site israélien Habushit et le quartier général du Bataillon Sahel dans la caserne Beit Hilal, avec une série de roquettes Katyusha.

Les positions d’artillerie d’occupation à Neve Ziv ont également été bombardées par une volée de missiles.

La résistance a affirmé que « ces opérations s’inscrivent dans le cadre du soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza, à sa résistance et en réponse aux attaques de l’occupation contre les villages inébranlables du sud et les maisons civiles, en particulier dans les villes de Majdal Salam et Blida ».

Lors d’une quatrième opération, le Hezbollah a ciblé le site de Byad Blida avec des obus d’artillerie, réalisant un coup direct. ‏

Le Hezbollah annonce des martyrs sur la voie d’alQods

En parallèle, les attaques israéliennes contre les villages et les villes du sud du Liban se poursuivent, alors que l’occupation bombarde les villes d’Al-Jebeen, Shama, Majdal Zoun, Kafr Kila, Kafr Shuba, Hula et Taibe, en plus de la vallée entre Kunine et Beit Yahoun.

Des explosions d’appareils sans fil portables (talkies-walkies) se sont produites mercredi après-midi dans plusieurs régions libanaises, entraînant la mort de 14 personnes et en blessant plus de 450 autres, selon les dernières statistiques publiées par le ministère libanais de la Santé.

La Résistance islamique au Liban a annoncé des martyrs sur la voie d’alQods. Il s’agit de : Ali Muhammad Shalabi (Baqer), de la ville méridionale de Kafr Malki, Ali Muhammad Tarhini (Haidar), de la ville méridionale d’Aba, et Ibrahim Abdel Karim et Zein al-Din (Abu Ali Amir), de la ville de Safad.

Source: Médias