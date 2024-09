La Résistance Islamique au Liban – Le Hezbollah a annoncé ce dimanche que « ses moudjahidines ont lancé une attaque aérienne avec un essaim de drones d’assaut sur le camp Alyatakim », ciblant « les emplacements et les colonies des officiers et soldats d’occupation », confirmant que « des pertes directes ont été enregistrées ».

Les Moudjahidines de la résistance ont bombardé un rassemblement de soldats ennemis dans la colonie de Shatula avec des missiles, causant des pertes confirmées.

Dans une autre opération, le Hezbollah a annoncé qu’après avoir surveillé et suivi une force israélienne, dès son entrée dans le site de Ramia, les moudjahidines de la résistance l’ont ciblée avec des obus d’artillerie et ont causant des pertes confirmées.

De même, le Hezbollah a bombardé le site israélien Al-Samaqa dans les collines libanaises occupées de Kfar Shuba avec des obus d’artillerie, et a bombardé les colonies Sonobar et Rosh Pina avec des missiles.

Dans un autre communiqué, le Hezbollah a annoncé « qu’il a bombardé la ville occupée de Safad avec des missiles et que les moudjahidines de la résistance ont également bombardé la colonie de Saar avec des missiles.

Aujourd’hui, à l’aube, les Moudjahidines de la Résistance islamique au Liban ont ciblé les mouvements des soldats ennemis dans la colonie Al-Manara avec des missiles, et ils ont également ciblé le camp Ofek avec une volée de missiles Fadi 1.

Ces opérations sont venues soutenir le peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et soutenir sa résistance courageuse et honorable, pour défendre le Liban et son peuple, et en réponse à l’occupation barbare israélienne des villes, des villages et des civils.

Les médias militaires de la Résistance islamique au Liban ont publié des scènes d’une opération ciblant le quartier général du commandement de la région du Nord, à la base de Dadu et dans la région de Safad, dans le nord de la Palestine occupée.

