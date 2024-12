Le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) indique que les États-Unis et ‘Israël’ exploitent l’instabilité qui prévaut en Syrie après la chute du pays aux mains des groupes armés, pour détruire ses infrastructures.

Dans un communiqué publié, le jeudi 12 décembre, le CGRI a fermement condamné la violation par ‘Israël’ de l’intégrité territoriale de la Syrie, marquée par « un assaut intense et des bombardements sur des zones résidentielles et militaires, la destruction d’infrastructures et de centres vitaux et l’occupation de zones du territoire syrien ».

Le CGRI a également condamné le « silence étonnant de la communauté internationale face à cette agression et à cet assaut flagrants ».

« Comme indiqué dans les politiques fondamentales de la République islamique d’Iran, préserver la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale de la Syrie et créer les conditions pour la formation d’un système politique fondé sur la volonté et le choix du peuple syrien relèvent d’un droit indiscutable, légitime et légal qui doit être respecté et soutenu au niveau international », indique le communiqué.

Le monde, selon le communiqué, se trouve à un tournant historique majeur, où un nouvel ordre mondial se forme, l’Islam sous la bannière de la République islamique d’Iran étant l’un de ses principaux éléments.

Face aux projets du régime israélien, a indiqué le CGRI, le Front de la Résistance ne restera certainement pas passif, mais répondra intelligemment à tout plan visant à le briser et à affaiblir la puissance et l’autorité des pays de la région par l’occupation de leur territoire.

Il s’agit d’une « vérité indéniable qui a poussé le camp des ennemis de l’islam et des musulmans à amener toutes ses forces sur le champ des hostilités avec l’appui d’une guerre combinée tous azimuts et de l’empire médiatique pour l’empêcher de se réaliser », affirme le CGRI.

Toujours d’après le communiqué du CGRI, c’est en s’appuyant sur sa croissance, son autosuffisance et sa motivation renforcée que le Front de la Résistance islamique saura expulser les États-Unis de l’Asie de l’Ouest et réaliser l’idéal de libération de la noble Qods et du peuple palestinien.

Des groupes armés soutenus par l’étranger, dirigés par Hayat Tahrir al-Cham (HTC), ont pris le contrôle total de la capitale syrienne, Damas, tôt dimanche, après avoir enregistré des gains importants dans le nord du pays à la suite de leur résurgence à peine en deux semaines, qui ont conduit à la chute du gouvernement de Bachar al-Assad.

Il s’est avéré qu’ils recevaient un soutien important de la part du régime israélien, de la Turquie et de certains États occidentaux, qui ont agi comme principaux soutiens des groupes opposés à Damas depuis l’émergence en 2011 du terrorisme soutenu par l’étranger dans le pays.

Profitant du chaos accru en Syrie, le régime israélien a lancé une offensive terrestre dans le sud-ouest de ce pays et a ciblé de nombreuses régions par une salve de missiles. L’armée israélienne a affirmé avoir détruit jusqu’à 90 % des capacités militaires stratégiques de la Syrie.

Source: Avec PressTV