Le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé mardi « l’arrestation de 125 mercenaires de différentes nationalités qui avaient l’intention de commettre des actes terroristes au Venezuela ».

Maduro a déclaré : « Grâce au travail des renseignements, nous avons été avertis de l’arrivée de ces mercenaires venus d’Amérique du Sud pour tenter d’assassiner la vice-présidente Delcy Rodriguez », soulignant que « le gouvernement argentin est impliqué dans des projets violents visant à attaquer la paix au Venezuela.»

Il a ajouté : « Ils ne pourront pas contrôler le Venezuela, ni par la tromperie, ni par la force, ni par l’oligarchie familiale, ni par l’empire des États-Unis ou ses gouvernements subordonnés et serviles. »

Il a souligné que plus de deux mille personnes des délégations internationales arriveront au Venezuela pour participer aux activités qui se dérouleront lors de la cérémonie d’investiture du président le 10 janvier, soulignant que son pays « a connu une merveilleuse année 2024 sur le chemin de la récupération finale et de la prospérité économique. »

Selon lui « Chavez était le leader le plus démocrate de l’histoire du Venezuela et le leader éternel », avertissant que « certains ont désormais l’intention d’utiliser son nom pour créer des contre-vérités et mener de nouvelles conspirations ».

Source: Médias