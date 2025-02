L’historien militaire israélien Uri Bar-Joseph a critiquée avec virulence l’armée d’occupation israélienne la décrivant d’« armée mauvaise, hystérique et trop sûre d’elle-même », après son échec retentissant à affronter l’opération du 7 octobre 2023

Dans une chronique publiée dans le journal israélien Haaretz, l’historien estime que ce qui s’est passé le 7 octobre, est « qu’Israël a oublié de se défendre, laissant la cible sans surveillance, raison pour laquelle le Hamas a marqué les buts ».

Bar-Joseph a critiqué tous ceux qui réclament de doubler les forces de combat de l’armée d’occupation pour faire face aux menaces du Hamas et du Hezbollah, ce qui nécessite de doubler les budgets financiers.

Le Haaretz rapporte que le mois dernier, la commission Nagel nommée par le gouvernement pour évaluer le budget de sécurité et le renforcement des forces a recommandé d’augmenter le budget de la défense de 275 milliards de shekels (environ 77,25 milliards de dollars) d’ici 2034, fixant ainsi le budget total de la défense à la fin de cette période à 1 000 milliards de shekels.

Selon Bar-Joseph, l’armée d’occupation devrait « accroître son efficacité et élever son niveau sans aucune expansion ».

« Ce que fait Israël en Syrie en termes d’expansion constitue une violation de toutes les règles internationales, et c’est la preuve qu’il se croit tout permis », a-t-il averti.

Depuis le renversement de l’ancien régime syrien, l’armée israélienne contrôle plus de 600 km2 de territoires du sud syrien.

Il croit que cette armée « qui ne sait rien faire, essaie de s’emparer du territoire comme tactique défensive ».

« L’armée doit maintenir un équilibre entre sa capacité défensive et tout ce qui accroît la motivation de l’autre camp », a recommandé l’historien militaire. « La conquête de territoires conduit certainement à une plus grande agression contre nous », a-t-il averti.

Bar-Joseph a également évoqué les saisies israéliennes en Cisjordanie occupée, affirmant qu’Israël n’a pas réussi depuis 58 ans à y éradiquer la résistance.

Il estime que « les tactiques défensives devraient prendre le pas sur les tactiques offensives, grâce à des moyens télécommandés. »

« Occuper des parties de la Syrie, du Liban et de Gaza en même temps, et maintenir une armée énorme, coûte cher financièrement, à la fois économiquement et en termes de vies de soldats », a-t-il averti.

Et l’historien israélien de conclure que l’entité sioniste commet « ce qu’il y a de pire de tous les temps car nous ne cherchons pas à parvenir à un accord diplomatique, notre armée manque de confiance et abuse des munitions et de l’invasion, et nous travaillons également à créer des motifs d’agression contre nous. »

Source: Médias