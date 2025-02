Le guide suprême de la Révolution islamique, l’Ayatollah Ali Khamenei, a qualifié de « stupide » le plan américano-israélien visant à déplacer les habitants de Gaza, affirmant qu’il échouera tout comme leurs tentatives d’éliminer la Résistance à Gaza, a rapporté le site de la télévision iranienne Press Tv.

Lors d’une rencontre mardi à Téhéran avec le secrétaire général du mouvement de résistance palestinien Jihad islamique, Ziyad al-Nakhala, l’imam Khamenei a déclaré : « Ces plans ne mèneront nulle part. Ceux qui ont juré d’éliminer la Résistance en peu de temps, il y a un an et demi, reçoivent maintenant leurs captifs en petits groupes en échange d’un grand nombre de Palestiniens. »

« Les images de la libération des détenus (palestiniens) illustre la grandeur de la résistance aux yeux du monde entier. La résilience des chefs de la résistance et des résistants face aux ennemis, leur unité pendant les négociations compliquées et la patience héroïque du peuple de Gaza ont marqué la fierté de la résistance dans la région », a-t-il ajouté.

L’Ayatollah Khamenei a salué la victoire de la Résistance de Gaza sur Israël et les États-Unis, la qualifiant de « grand triomphe ».

Pour sa part, Ziad al-Nakhala a déclaré que « la victoire de la résistance à Gaza est le résultat du soutien constant de la République islamique et des conseils du martyr sayed Hassan Nasrallah », l’ex-secrétaire général du Hezbollah.

« L’unité et l’harmonie entre les deux résistances palestinienne et libanaise sur le terrain et dans le domaine politique ont été les éléments les plus importants qui ont joué un rôle décisif dans la victoire de la résistance », a ajouté le chef du Jihad islamique.

« la résistance à Gaza a combattu pendant un an et demi contre les USA et l’Occident. En dépit du déséquilibre des forces elle a réussi à remporter des victoires majeures», a-t-il fait remarquer.

Et de conclure: « Nous n’oublierons jamais le chemin de résistance, et nous le poursuivrons en tant que soldats de la Résistance ».