L’ex-président Michel Aoun et l’ex-Premier ministre Najib Mikati ont fait partie des personnalités qui ont présenté les condoléances et les félicitations au Maitre des Martyrs de la Oumma, sayed Hassan Nasrallah et à de son successeur sayed Hachem Safieddine.

Parmi les personnalités politiques qui se sont rendus à la Place Achoura dans la banlieue sud de Beyrouth : le leader druze et ex-président du Parti progressiste socialiste Walid Joumblatt ainsi que le chef du courant al-Karameh le député Fayçal Karameh.

Le mouvement Amal a envoyé une délégation pour le deuxième jour consécutif.

Des personnalités religieuses ont présenté les condoléances dont le mufti jaafarite cheikh Ahmad Qabalan, le vice-président du Conseil islamique chiite suprême cheikh Ali al-Khatib , le représentant du guide suprême l’imam Ali Khamenei cheikh Ahmad Akhtari, le représentant du marjaa religieux irakien le Grand Ayatollah Ali Sistani au Liban Hamed al-Khafaf…

Des ministres, des ex-ministres étaient présents dont le ministre du travail Mohamad Haydar ainsi que des députés et des ex-députés, des maires et des membres de conseils municipaux.

L’armée libanaise et les Forces de sécurité intérieure ont dépêché deux délégations pour présenter leurs condoléances.

D’autres délégations sont venues de plusieurs régions libanaises.