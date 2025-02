Le député du bloc de la Fidélité à la Résistance, Hassan Fadlallah, a annoncé ce vendredi, que « la Résistance et son peuple ont payé un prix élevé et consenti des sacrifices énormes pour le bien de notre pays et de notre dignité ».

Lors de la cérémonie des funérailles et d’enterrement de 130 martyrs de la Résistance islamique dans les deux localités de Aïtaroun et Aïta al-Chaab, qui se son élevés en martyrs pendant la guerre israélienne ouverte contre le Liban et avaient été temporairement en dehors de leurs villages d’origine, il a affirmé : « Ces martyrs ont défendu leur patrie et leur nation, le sol du sud et les opprimés en Palestine, sans se lasser. »

Depuis Aïta al-Chaab où ont été enterrés 42 martyrs sur les 130, Fadlallah a souligné que le Hezbollah a confié à l’État libanais la responsabilité de mettre fin à l’occupation des territoires occupés. »

Ce Vendredi, le vice-président du Conseil exécutif du Hezbollah, Cheikh Ali Daamoush, a tenu une conférence de presse pour clôturer les cérémonies funéraires du Maître des Martyrs de la Oumma, Sayyed Hassan Nasrallah, et de Sayyed Hachemi Sayyed Hashem Safieddine. Il a assuré aux participants aux funérailles : « Vous avez une fois de plus étonné le monde par votre magnifique présence. » Il a souligné que « ce sont des gens de résistance qui ne peuvent être brisés ».

Cheikh Daamoush a déclaré : « Ce jour qui est le vôtre était vraiment l’un des jours de Dieu et un jour de grande victoire », et il a souligné que « le message principal que notre peuple a transmis avec sa présence majestueuse aux funérailles des deux sayeds martyrs est qu’ils resteront présents sur le terrain ».

Il a tenu à remercier toutes les délégations venues du monde entier pour participer a la cérémonie des funérailles : « Nous adressons des remerciements particuliers à l’Irak, à son gouvernement et à son peuple, à la République islamique d’Iran, à ses dirigeants et à son peuple, et au cher et fier Yémen, avec son peuple et ses moudjahidines».

Et d’ajouter : « Nous adressons nos remerciements particuliers aux professionnels des médias et aux délégations médiatiques, et nous remercions les institutions médiatiques locales, arabes et étrangères et les influenceurs pour avoir diffusé la magnifique scène des funérailles »,

Cheikh Daamoush a conclu son intervention en rendant hommage à Sayed Nasrallah : « notre maître suprême, le martyr Sayed Hassan Nasrallah, a transcendé toutes les frontières de notre région pour atteindre toutes les parties du monde ».