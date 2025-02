Depuis Baalbek, où il accueillait les condoléances et les félicitations pour le martyre des deux SG du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah et sayed Hachem Safieddine, cheikh Mohamad Yazbek a déclaré que le Hezbollah « n’acceptera jamais la normalisation avec l’entité sioniste même si on est tués ou déchirés comme tu disais Abou Hadi », en référence à Sayed Nasrallah.

Le chef de l’instance juridique du Hezbollah a ajouté : « Nous poursuivrons la voie de la résistance pour laquelle le Maître des Martyrs s’est sacrifié ».

« L’ennemi sioniste terroriste est plus fragile que la toile de l’araignée lorsque la oumma récupère sa dignité et son honneur et assume son devoir à l’encontre du peuple palestinien opprimé et persécuté », a ajouté cheikh Yazbek.

Et de conclure : « Son éminence le martyr sayed Nasrallah tu voulais la réforme comme les prophètes, et tu renouvelais sans cesse l’engagement avec l’Imam Hussein pour reformer cette oumma face aux ennemis de l’humanité ».