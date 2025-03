Le contre-amiral Habibollah Sayyari, commandant adjoint de l’armée iranienne pour la coordination, a fait état du succès remporté par les forces armées lors des récentes manœuvres militaires conjointes Zolfaqar 1403, dans le sud du pays et qui ont permis de mener plus de 160 exercices spécialisés.

Le haut responsable militaire iranien a notamment fait part, le lundi 4 mars, des efforts constants déployés par les forces armées iraniennes pour atteindre les principaux objectifs de ces exercices.

Fin février, l’armée iranienne a mené ces exercices conjoints d’envergure dans la région stratégique de la côte du Makran, située au sud du pays, le long de la mer d’Oman et s’étendant jusqu’à une latitude de 10 degrés dans l’océan Indien.

Diverses unités d’infanterie, blindées et mécanisées, des systèmes de défense aérienne, des véhicules sous-marins sans pilote (UUV), des navires de surface sans pilote (USV) ainsi que des bombardiers stratégiques de l’armée de l’air pour le soutien logistique ont participé aux exercices.

Autre point abordé à cette occasion par le contre-amiral Sayyari fut l’absence de tout incident au cours des manœuvres, malgré le nombre important d’activités et de tirs effectués au sol, dans les airs, en mer et sous l’eau.

« Cela reflète la grande précision et la compétence du personnel de l’armée de la République islamique d’Iran dans la conduite des opérations de combat », a déclaré Habibollah Sayyari.

Et d’ajouter que les exercices Zolfaqar 1403 ont atteint leur objectif ultime, à savoir renforcer le pouvoir défensif et dissuasif de l’armée iranienne pour faire face à toute menace actuelle et future.

Le commandant en chef a souligné que les exercices militaires menés avec succès ont contribué à renforcer le moral de la population iranienne et ont mis en lumière le niveau de préparation élevé des forces armées face à toute forme de menace potentielle.

Avec le soutien du peuple, les forces armées iraniennes sont toujours prêtes à défendre l’intégrité territoriale du pays et la Révolution islamique, a-t-il souligné, ajoutant que ces capacités s’amélioreront certainement à l’avenir.

Les forces militaires iraniennes organisent des exercices de routine selon un calendrier détaillé dans différentes régions du pays afin de tester leur armement et leur équipement et d’évaluer leur préparation au combat.

Les responsables iraniens ont souligné à plusieurs reprises que le pays n’hésiterait pas à renforcer ses capacités militaires et que les capacités de défense de l’Iran ne feraient jamais l’objet de négociations.

Source: Avec PressTV