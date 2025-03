Le leader druze libanais Walid Joumblatt a accusé les «sionistes», lundi, d’utiliser des soldats et des officiers druzes pour réprimer les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, tout en cherchant à s’étendre à Jabal al-Arab dans le gouvernorat de Suwayda, le bastion druze en Syrie.

«Certains individus de faible volonté» poussent à la guerre civile, a déclaré Joumblatt dans un communiqué à l’issue d’une réunion d’urgence de l’assemblée générale du conseil religieux druze à Beyrouth, où les membres ont discuté des derniers développements au Liban et en Syrie.

Joumblatt, l’ancien dirigeant du Parti socialiste progressiste, a déclaré : «Le sionisme utilise les Druzes comme soldats et officiers pour réprimer le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie, et maintenant ils veulent s’emparer de Jabal al-Arab (Druze) en Syrie».

«Ils veulent entraîner quelques individus de faible volonté dans cette affaire. Mais le peuple syrien est conscient de ce qu’ils font», a-t-il ajouté, annonçant son intention de se rendre à Damas pour réaffirmer le rôle de la Syrie en tant que point de référence pour la communauté druze.

S’agissant du cheikh Mowafaq Tarif, chef spirituel des Druzes en Israël, Joumblatt a affirmé : «Il ne nous représente pas et est soutenu par les forces sionistes».

Il a mis en garde contre le fait que certaines personnes sont attirées sur une voie dangereuse, avertissant : «S’ils réussissent, cela conduira à des guerres civiles dont on ne connaît pas l’issue».

Comparant la période actuelle aux conflits passés, y compris l’occupation israélienne de Beyrouth, Joumblatt l’a décrite comme «bien plus dangereuse que tout ce que nous avons connu auparavant».

«Ils veulent s’emparer de Jabal al-Arab. Soit nous maintenons notre identité arabe, soit nous tombons dans le piège sioniste», a-t-il déclaré.

Les Druzes représentent quelque 3 % de la population syrienne. Ils sont principalement concentrés dans la province méridionale de Souwayda, avec des communautés plus petites à Damas, dans sa campagne, à Quneitra et dans le nord d’Idleb.

Samedi, des tensions ont éclaté à Jaramana, près de Damas, à la suite d’affrontements impliquant une milice armée qui refusait de désarmer. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et le ministre de la défense Israël Katz ont ordonné à l’armée de «se préparer à protéger» ce qu’ils ont décrit comme une «ville druze».

Après la chute du régime d’al-Assad, Israël a étendu son occupation du plateau syrien du Golan en s’emparant de la zone tampon démilitarisée, en violation de l’accord de désengagement conclu en 1974 avec la Syrie. Il a également intensifié les frappes aériennes visant les positions militaires syriennes dans tout le pays. Depuis, son armée occupe ou contrôle plus de 600 km2 du sud syrien dans les trois provinces de Souwayda, Quneitra et Deraa.

Les récentes avancées militaires d’Israël sur le plateau du Golan, qu’il occupe depuis 1967, ont suscité la condamnation des Nations unies et de plusieurs pays arabes.

Source : Agence Anadolu