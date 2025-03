Les forces d’occupation israéliennes ont poursuivi leur infiltration à l’intérieur du territoire syrien. Une unité composée de plusieurs véhicules militaires est entrée, ce mercredi 5 mars, dans le village d’Ain al-Nouriya, les localités d’Umm Batna et Souwaysa dans la campagne de Quneitra au sud de la Syrie.

Il s’agit de la troisième incursion du genre en 24 heures. Les villages et villes syriens adjacents au Golan syrien occupé sont le théâtre d’incursions répétées, la dernière étant l’infiltration des forces d’occupation israéliennes dans un site militaire à Tal al-Malbrif, dans le gouvernorat de Quneitra, où elles ont fouillé le site sous prétexte de rechercher des armes.

Mardi, les forces d’occupation israéliennes ont pénétré à Tal al-Mal dans la campagne nord de Deraa, détruisant une caserne militaire sur la route entre Mashara et al-Tayha. Cette caserne servait probablement de point d’observation russe dans le sud de la Syrie avant la chute du régime de Bachar Assad, en décembre 2024.

Des sources civiles à Deraa ont déclaré que les forces d’occupation ont effectué un largage aérien sur la région de Tal al-Mal, au nord-ouest de la province, accompagné de l’avancée de machines lourdes qui ont détruit des casernes et des fortifications militaires, ce qui signifie pratiquement la fin de toute possibilité de déploiement de forces syriennes dans le sud de la Syrie.

Agression israélienne contre Tartous

L’armée de l’air de l’occupation a en outre lancé, le lundi 3 mars, une frappe contre les environs de la ville de Tartous, près du port, prétendant qu’elle visait du matériel de combat.

Parallèlement à l’agression contre Tartous, les habitants des villes côtières avaient reçu des messages israéliens sur leurs téléphones provenant d’un numéro portant l’appel de l’État belge et le code de Tsahal, qui disait : « Restez loin des centres des saboteurs » avant le bombardement, puis les messages ont été renouvelés après la fin de celui-ci, et ils disaient : « Nous renouvelons notre demande de rester loin des centres des saboteurs ».

C’est la première fois que ce type de méthode est utilisé depuis la chute du régime.

À cet égard, une source locale a affirmé que ces messages s’apparentent davantage à des messages politiques malveillants, coïncidant avec ce qui semble être une activité israélienne presque normale, sur fond de mutisme de la nouvelle administration syrienne.

Toutes ces agressions interviennent après que Netanyahu a exigé du gouvernement syrien le retrait du sud et interdit toute manifestation armée dans cette région.

Absence flagrante des médias locaux et internationaux



Entre-temps, les habitants ont appelé au soutien des journalistes et des militants à Quneitra afin qu’ils documentent la réalité telle qu’elle est, et ce après l’absence flagrante des médias locaux et internationaux.

D’autre part, des sources militaires syriennes ont rapporté que l’ennemi israélien ouvre la voie à une incursion terrestre plus large dans le territoire syrien, dans le but d’établir une zone d’influence à seulement 15 kilomètres de la capitale Damas.

Ces mêmes sources s’attendent à ce que les opérations de l’occupation s’étendent dans la période à venir vers les collines d’Al-Hara, Antar et Qurain, ce qui lui donne une large supervision militaire et un contrôle sur la moitié nord du gouvernorat de Deraa et la campagne sud de Damas.