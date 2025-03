Mercredi soir, le ministre israélien de la Justice Yariv Levin a entamé des procédures visant à démettre de ses fonctions la conseillère judiciaire du gouvernement Gali Beharav Mayara.

Selon le journal Yedioth Ahronoth, Levin a contacté le secrétaire du Conseil de gouvernement pour demander un vote urgent sur sa révocation, et a joint un dossier de preuves expliquant, selon lui, son comportement inapproprié et les différences fondamentales entre ses positions et celles du gouvernement.

Commentant cette affaire, Yedioth Ahronoth a souligné : « Israël est confronté à l’une des crises gouvernementales et juridiques les plus graves de son histoire, notant « qu’il est normal que la guerre difficile et les morts et les blessés qui en résultent, en plus de la situation sécuritaire tendue, dominent l’attention populaire et médiatique, mais la tentative de limoger la conseillère judiciaire, qui est considéré comme le gardien de l’État de droit, constitue un tremblement de terre politique et historique.

Une étape quasiment impossible

Le journal a estimé que le Premier ministre israélien et le ministre de la Justice sont sur le point de découvrir que licencier la conseillère judiciaire est une étape presque impossible, car depuis la création « d’ Israël », une réalité unique est apparue: le ministère de la Justice a un ministre qui dirige officiellement le ministère, mais sous sa direction se trouve un poste plus important, celui de conseiller juridique du gouvernement, qui est considéré comme un haut fonctionnaire et n’est pas un homme politique ».

La demande de Levin vise à lever l’interdit, ou le dernier obstacle, mais Yedioth Ahronoth a noté : « Il est difficile d’imaginer une situation dans laquelle le comité gouvernemental recommande le limogeage du conseiller juridique, car la Cour suprême de justice constituera un mur défensif décisif contre toute tentative de déstabiliser l’autorité du gardien de la porte centrale de l’État de droit ».

Les médias israéliens ont rapporté que ce qui a motivé la décision de censure à l’encontre de la conseillère judiciaire est sa récente position contre la décision de Netanyahu de limoger le chef du Shin Bet israélien, considérée comme une rébellion.

Ils ont indiqué que la coalition gouvernementale bénéficie d’un large soutien à la décision de Levin, comme l’a déclaré le ministre israélien des Communications, Shlomo Karai : « Tout le respect à mon ami Levin, qui a tenu parole », et s’est adressé au conseiller juridique en disant : « Chez moi ». La ministre des Transports, Miri Regev, a ajouté : « Il est temps de limoger le conseiller juridique du gouvernement et de mettre fin au pouvoir des salariés ».

Opposition : cette décision vise à démanteler la société israélienne

D’un autre côté, cette mesure a rencontré une forte opposition, puisque le leader de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a estimé que la décision de Levin visait à démanteler la société israélienne en temps de guerre, qualifiant ses efforts pour limoger la conseillère judiciaire de criminels, violents et inconstitutionnels.

Lapid a également souligné qu’il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour la contrecarrer. Le chef du parti Camp National, Benny Gantz, a également ajouté : « Netanyahu, arrêtez de diviser le peuple. Nous résisterons à cette mesure par tous les moyens légaux et de toutes nos forces ».

La correspondante de la chaîne israélienne Kan, Tamar Alog, a affirmé : « Le pouvoir judiciaire n’a pas été surpris par la décision de Levin, mais il a été surpris par le timing , car il a été estimé que le processus de destitution du conseiller juridique du gouvernement ne commencerait pas de sitôt ».

Alugh a ajouté : « Ce processus est sans précédent. Il y a eu une tentative de licenciement il y a 40 ans, avec la question de la ligne 300, mais depuis lors, la méthode d’élection de la conseillère judiciaire du gouvernement a changé et les choses ont changé. Par conséquent, ce processus est sans précédent et il pourrait avoir des conséquences juridiques majeures. »

Source: Médias