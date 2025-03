Donald Trump a lancé mercredi un « dernier avertissement » au Hamas, l’enjoignant de libérer les otages, sans quoi le « peuple de Gaza » risque « la mort », le jour même où Washington a confirmé avoir eu des contacts directs avec le mouvement islamiste palestinien.

« Au peuple de Gaza: un bel avenir vous attend, mais pas si vous gardez des otages. Si vous le faites, vous êtes MORTS! Prenez une BONNE décision », a menacé le président américain dans un message sur son réseau Truth Social.

Il a encore dit envoyer « à Israël tout ce dont il a besoin pour finir le travail » à Gaza, soulignant qu' »aucun membre du Hamas ne sera en sécurité si vous ne faites pas ce que je dis », à l’heure où la trêve dans la bande de Gaza semble menacée.

« C’est maintenant qu’il faut quitter Gaza, tant que vous pouvez encore le faire », a-t-il ajouté à l’adresse des chefs du Hamas.



En réaction, le chef du bureau médiatique du gouvernement dans la bande de Gaza, Salama Maarouf, a affirmé : « Ce n’est pas nous qui sommes le problème, mais l’occupation. »

« Ce sont ces positions qui donnent au criminel de guerre Netanyahu la force et la capacité de poursuivre ses crimes tant qu’il bénéficie d’un soutien et d’un encouragement absolus pour commettre davantage de crimes contre 2,4 millions de personnes », a déclaré Maarouf sur la plateforme X quelques minutes après la publication de la menace de Trump.

Maarouf a ajouté : « Notre peuple et sa résistance à Gaza n’ont jamais été le problème. Au contraire, le problème est toujours survenu de l’occupation, et ce qui se passe aujourd’hui en Cisjordanie et à Al-Qods en est la meilleure preuve. »

