Une déclaration conjointe britanno-franco-allemande a souligné la nécessité de poursuivre le cessez-le-feu à Gaza et l’importance de libérer tous les prisonniers.

La déclaration a souligné la nécessité d’assurer l’acheminement de l’aide humanitaire vers Gaza, appelant les parties concernées à s’engager dans la négociation des prochaines étapes de l’accord de cessez-le-feu.

La déclaration a salué les efforts de l’Égypte, du Qatar et des États-Unis pour servir de médiateur et chercher à prolonger le cessez-le-feu, exprimant sa profonde inquiétude face à l’annonce du gouvernement israélien de stopper l’entrée de marchandises et de fournitures à Gaza, appelant « Israël » à assurer l’entrée complète, rapide, sûre et sans entrave de l’aide à la population de Gaza.

« Les équipements médicaux et les kits d’abris essentiels pour répondre aux besoins humanitaires à Gaza sont confrontés à des restrictions »,a indiqué le communiqué, avertissant que l’arrêt de l’entrée de biens et de fournitures à Gaza pourrait constituer une violation du droit international humanitaire, soulignant la nécessité que l’aide humanitaire ne soit pas conditionnée à un cessez-le-feu ou utilisée comme un outil politique.

La déclaration a souligné la nécessité de permettre aux civils de Gaza de rentrer chez eux et de reconstruire leur vie.

Source: Médias