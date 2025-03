La chaîne de télévision syrienne Al-Ikhbariya a rapporté lundi que « les forces d’occupation israéliennes ont lancé une attaque ciblant un site militaire à l’est d’Al-Sanamayn dans la campagne de Deraa, dans le sud de la Syrie, coïncidant avec des frappes aériennes israéliennes intensives ».

Dimanche, des sources civiles syriennes ont affirmé « qu’une force israélienne s’est déplacée de la caserne militaire d’Al-Jazeera et a pris d’assaut le quartier ouest du village de Maariyah, dans la campagne de Deraa, où ils ont perquisitionné et fouillé un certain nombre de maisons ».

Les sources ont ajouté que « les chars israéliens stationnés à la caserne d’Al-Jazeera ont bombardé la route entre Kuwayyah et Maariyah, dans le bassin de Yarmouk ».

Dans le cadre de l’escalade continue des opérations militaires, un convoi militaire israélien a avancé vendredi de l’ouest de Tal al-Ahmar vers le village d’al-Asha, dans la campagne sud de Quneitra, dans le sud de la Syrie.

« Les forces d’occupation israéliennes ont également avancé dans le village d’Al-Rafid, dans la campagne du sud-ouest de Quneitra », selon des sources locales.

Vendredi également, des frappes aériennes israéliennes ont visé l’aéroport militaire de Palmyre et l’aéroport T4 dans la campagne de Homs, au centre de la Syrie.

Il y a quelques jours, l’armée de l’air israélienne a lancé plusieurs raids sur des bases militaires à l’ouest de Deraa, tuant deux civils et en blessant 19 autres.

Depuis la chute de l’ancien régime en décembre 2024, les attaques israéliennes contre la Syrie se sont intensifiées, les forces d’occupation commençant leur incursion sur le territoire syrien, en dehors « de la zone tampon ».

L’occupation a également établi des postes militaires dans des endroits stratégiques, tels que les contreforts du mont Hermon, plaçant ses forces sous le feu des provinces de Daraa, Quneitra et de la campagne de Damas.

Source: Médias