La ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, et son homologue autrichien, Gerhard Karner, ont annulé leur visite en Syrie, prévue jeudi, « en raison d’informations spécifiques sur une possible attaque ».

Un avion de l’armée de l’air allemande devait transporter la ministre et la délégation qui l’accompagnait de Jordanie à Damas ce matin.

Un porte-parole du ministère allemand de l’Intérieur a déclaré qu’en raison « d’avertissements spécifiques des autorités de sécurité allemandes concernant une menace terroriste, la ministre Faeser a annulé un vol vers la capitale syrienne, Damas, qu’elle devait prendre ce matin avant de décoller de la capitale jordanienne, Amman ». Le porte-parole a ajouté que « Faeser a pris la décision en coordination avec Karner ».

Le porte-parole a souligné : » Nous ne pouvons pas supporter les conséquences de la menace potentielle pesant sur la délégation et les forces de sécurité impliquées dans la sécurité », expliquant « qu’ on ne peut pas exclure que la menace soit liée aux délégations allemande et autrichienne ».

La visite a été planifiée sous de hautes précautions de sécurité et n’a pas été annoncée à l’avance. Des entretiens étaient prévus avec deux ministres du gouvernement de transition syrien et des représentants d’organisations humanitaires de l’ONU.

Les discussions devaient également porter sur les questions de sécurité et les perspectives de retour des réfugiés syriens.

Un porte-parole du ministère allemand de l’Intérieur a affirmé : « L’Allemagne et l’Autriche, en particulier, travaillent intensément pour garantir que les criminels dangereux et ceux qui représentent une menace pour la sécurité et qui possèdent la nationalité syrienne puissent être renvoyés en Syrie le plus rapidement possible ».

En raison de la « situation instable », l’Office fédéral allemand des migrations et des réfugiés ne prend actuellement « aucune décision sur les demandes d’asile déposées par les Syriens ».

