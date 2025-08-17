Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé dimanche avoir démantelé deux cellules terroristes dans le nord et le sud de la province du Sistan-Baloutchistan, au sud-est du pays, tuant cinq terroristes.

Le CGRI a déclaré que « les deux cellules ont été déjouées lors de deux opérations distinctes. Outre l’élimination des cinq terroristes, 25 kilos d’explosifs et de bombes ont été saisis ».

A noter que la police iranienne a annoncé il y a une semaine la mort de trois terroristes et l’arrestation de deux militants lors d’une attaque visant la police dans la ville de Saravan, au Sistan-Baloutchistan.

Le centre d’information de la police provinciale a alors indiqué que « les forces de sécurité ont riposté à l’attaque, faisant un mort et un blessé parmi les policiers ».

Source: Médias