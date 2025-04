Les forces armées yéménites de Sanaa ont annoncé, mercredi après-midi, avoir mené de nouvelles opérations militaires anti israélienne et anti américaine alors que des responsables américains s’inquiètent que la guerre contre le Yémen ne draine les armes destinées à dissuader la Chine

Le porte-parole des forces armées yéménites, Yahya Saree, a déclaré que « l’armée de l’air a frappé une cible militaire dans la zone occupée de Yaffa (Tel Aviv) à l’aide d’un drone Yaffa ».

Saree a également annoncé qu’un certain nombre de navires de guerre ennemis, notamment le porte-avions américain USS Harry S. Truman, avaient été ciblés par un certain nombre de drones au nord de la mer Rouge.

Dans la matinée, les forces armées de Sanaa avaient indiqué avoir abattu un drone américain MQ-9 dans l’espace aérien d’al-Jawf, à l’aide d’un missile de fabrication locale, indiquant que c’est le 3eme intercepté en 10 jours.

Les forces armées « mènent cette bataille avec courage, défi et foi pour réaffirmer, comme elles le font depuis des années, que le grand Yémen est solide et ne renoncera pas à soutenir et à appuyer le peuple palestinien opprimé, ne capitulera pas face à l’agression américaine et restera, comme il l’a été et le restera toujours, un cimetière pour les envahisseurs », a rappelé le général Saree.

Par ailleurs, le correspondant d’al-Manar au Yémen a fourni un nouveau bilan des raids américains perpétrés dans la nuit de mardi à mercredi sur un quartier résidentiel dans le district al-Hawak, dans le gouvernorat de Hodeïda. Il a indiqué qu’ils ont tué 10 civils dont 5 femmes et 4 enfants et blessé 16 autres. Un bilan précédent avait fait état de 4 martyrs.

Une guerre qui draine les armes destinées à dissuader la Chine

Des responsables américains ont exprimé leur crainte que la guerre au Yémen n’épuise les armes américaines, compromettant potentiellement la dissuasion contre la Chine. D’autant que les objectifs de la campagne agressive au Yémen n’ont pas donné de résultats tangibles dans la destruction de l’arsenal des forces armées yéménites de Sanaa, ni en les empêchant de cibler leurs navires de la mer Rouge.

Le New York Times a rapporté dans un rapport citant des responsables du Congrès intitulé « Les dirigeants américains craignent que la campagne au Yémen ne draine les armes nécessaires pour dissuader la Chine », que les responsables américains qui planifient un conflit potentiel avec la Chine sont de plus en plus préoccupés par le fait que le Pentagone devra bientôt transférer des armes de précision à longue portée de ses stocks de la région Asie-Pacifique vers le Moyen-Orient, en raison de la grande quantité de munitions que les États-Unis utilisent dans la campagne de bombardement au Yémen, ordonnée par Trump.

Les responsables ont déclaré que l’état de préparation des États-Unis dans la région Pacifique est également affecté par le déplacement des navires de guerre et des avions du Pentagone vers le Moyen-Orient.

Le rapport souligne que le déploiement de navires et d’avions américains au Moyen-Orient, ainsi que le personnel opérant à leur bord, à un rythme opérationnel élevé, a rendu la maintenance des équipements essentiels problématique dans ces conditions difficiles.

Le journal rapporte que des responsables du Pentagone ont déclaré à leurs homologues alliés, aux législateurs et à leurs assistants lors de réunions à huis clos que l’armée américaine n’avait eu qu’un succès limité dans la destruction de l’arsenal massif de missiles et de drones des Houthis. Il rapporte que des responsables américains lui ont confié que le coût de la récente campagne au Yémen était bien plus élevé que ce que le Pentagone a révélé publiquement, dépassant les 1 milliard de dollars.

Le rapport note également que plusieurs conseillers de Trump, dont le secrétaire à la Défense et son sous-secrétaire à la politique, ont déclaré que les États-Unis devraient donner la priorité au renforcement de leurs forces dans la région Asie-Pacifique pour dissuader la Chine, qui développe rapidement son arsenal militaire et nucléaire.

Source: Divers