Le Département des relations médiatiques du Hezbollah a mis en garde contre des informations diffusées par certains médias et qui lui sont attribuées, assurant qu’elles sont « fausses.

« Certains médias ont récemment diffusé, de manière très frappante, des nouvelles et des informations attribuées à des sources du Hezbollah ou à ses responsables. Ces allégations sont totalement fausses », a-t-il indiqué dans un communiqué.

Et de poursuivre : « Il n’y a aucune source au sein du Hezbollah, et les positions du Hezbollah sont émises exclusivement par le biais de déclarations officielles publiées par le département des relations médiatiques du Hezbollah ou via les déclarations de ses responsables sur les sites officiels et du parti. »

Le Département des relations méditiques a appelé les médias « à faire preuve de la plus grande précision et objectivité, et à s’abstenir de publier ou d’adopter quoi que ce soit qui n’ait pas été officiellement publié par les autorités compétentes ». Il a affirmé « être disposé à fournir toutes les clarifications et demandes de renseignements pour renforcer le professionnalisme et la crédibilité et éviter de tomber dans des erreurs qui pourraient induire en erreur l’opinion publique ».