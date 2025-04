La journaliste australienne Caitlin Johnstone a dit s’attendre à ce que la guerre froide de Washington avec la Chine s’intensifie, et à une intensification de la campagne de propagande antichinoise massivement relancée en Occident.

Dans un article publié sur le site Substack, elle assure que la nouvelle guerre froide est en préparation depuis très longtemps, et la machine de propagande tourne à plein régime.

Citant les propos de l’historien et politicien américain Michael Parenti dans son livre Superpatriotism, publié en 2004, elle rapporte :

« Le plan du PNAC [Ndt : Project for the New American Century, ou PNAC, “Projet pour le nouveau siècle américain”, un think tank néoconservateur américain selon lequel le “leadership américain est à la fois bon pour l’Amérique et bon pour le monde”] envisage un affrontement stratégique avec la Chine et une présence militaire permanente encore plus massive aux quatre coins du monde. L’objectif n’est pas seulement le pouvoir pour le pouvoir, mais le pouvoir de contrôler les ressources naturelles et les marchés mondiaux, le pouvoir de privatiser et de déréglementer les économies de tous les pays du monde, et le pouvoir d’imposer aux peuples du monde entier, y compris en Amérique du Nord, les bienfaits d’un “libre marché” mondial sans entraves. L’objectif final est d’assurer non seulement la suprématie du capitalisme mondial en tant que tel, mais aussi la suprématie du capitalisme mondial américain en prévenant l’émergence de toute autre superpuissance potentiellement concurrente”.

Selon Johnstone, lorsque Parenti parle ici du “plan du PNAC”, il fait référence au Projet pour le nouveau siècle américain, un think tank néoconservateur tristement célèbre pour avoir poussé Washington à accroître massivement son interventionnisme au Moyen-Orient après le 11 septembre.

Selon elle, la même vision qui a nourri le bellicisme américain au Moyen-Orient depuis le début du siècle prévoit également “une confrontation stratégique avec la Chine”, dont nous sommes témoins avec les dernières surenchères de la nouvelle guerre froide.

« Les politiques qui font avancer le programme de domination planétaire des États-Unis, mis en avant par le PNAC et la doctrine Wolfowitz [Ndt : dont l’objectif général est de demeurer la puissance extérieure prédominante au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Ouest et de préserver l’accès des États-Unis et de l’Occident au pétrole de la région], ont désormais le soutien de pratiquement tous au Capitole, et surtout à la Maison-Blanche », assure Johnstone.

La journaliste australienne conclut que la campagne de propagande contre la Chine est tout aussi malhonnête que celles contre la Palestine, le Yémen, le Liban, la Syrie et l’Iran, et les mensonges redoubleront avec l’intensification de la nouvelle guerre froide.