« Les dirigeants du Pentagone demandent que des milliers de drones soient prêts à faire la guerre dans le Pacifique, alors que les tensions avec la Chine s’intensifient à cause des tarifs douaniers de Trump, ils sont confrontés à une réalité inconfortable : les entreprises de drones de la Silicon Valley sont accros aux composants chinois », a rapporté Forbes.

« La Chine contrôle actuellement près de 90 % du marché mondial des drones commerciaux et fabrique la plupart du matériel clé utilisé pour les construire : Cellules, batteries, radios, caméras et écrans », selon le cabinet d’études de marché Drone Industry Insights UG.

« Compte tenu de leur dépendance de longue date à ces pièces, les États-Unis ont des années de retard dans la construction d’une infrastructure de fabrication qui pourrait rivaliser avec la Chine », a souligné le magazine.

Forbes a averti : « Trent Emenaker, dirige une équipe de l’unité d’innovation de défense du Pentagone qui approuve les drones à usage militaire, la Chine pourrait fermer [l’industrie des drones] à l’échelle mondiale pendant un an ».

« C’est une question de sécurité nationale, pas seulement pour les États-Unis, mais pour l’Occident », a ajouté Forbes .

Le magazine a souligné « le conflit en Ukraine, l’escalade des tensions autour de Taiwan et la domination des entreprises chinoises de drones, comme le leader du marché DJI », notant que « ces événements ont mis en évidence la nécessité pour l’armée américaine d’obtenir des drones bon marché et produits en masse auprès d’entreprises américaines et de leurs alliés ».

Cette guerre a révélé un secret de polichinelle dans la Silicon Valley : la plupart des entreprises de drones qui adhèrent au slogan America First de l’administration Trump ont du mal à trouver des pièces Made in China« .

« Nous dépendons presque entièrement de notre principal adversaire pour ces pièces et de notre capacité à les fabriquer », a déclaré Josh Steinman, qui supervisait auparavant la sécurité de la chaîne d’approvisionnement au Conseil de sécurité nationale.

Selon le magazine, « cette dépendance aux pièces détachées chinoises a suscité des inquiétudes parmi les responsables militaires ».

Plusieurs entreprises américaines de drones sous contrat avec le Pentagone, dont Skydio, l’une des plus grandes, ont du mal à reconstruire leurs chaînes d’approvisionnement après que les sanctions chinoises ont coupé l’accès aux fournisseurs.

