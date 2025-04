Le gouvernement britannique a annoncé jeudi la levée du gel des avoirs de 12 entités syriennes.

Selon un avis publié sur le site Internet du Trésor britannique, 12 entités syriennes, dont le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Défense et la Direction générale du renseignement, ont été retirées de la liste des sanctions, ce qui signifie que leurs avoirs ont été dégelés.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une révision plus large des sanctions imposées à la Syrie. La Grande-Bretagne avait déjà levé en mars le gel des avoirs de la Banque centrale syrienne et de 23 autres entités, dont des banques et des compagnies pétrolières.

Londres a affirmé dans son communiqué que les sanctions imposées à des personnalités de l’ancien régime d’Assad resteraient en vigueur.

Dans le même temps, la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a assuré que l’UE « n’a observé aucune mesure de la part des nouvelles autorités syriennes qui permettrait l’assouplissement des sanctions imposées à Damas », expliquant que « tout nouvel assouplissement des sanctions sera conditionné à des critères spécifiques ».

L’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, avait précédemment appelé à « lever les sanctions imposées à la Syrie », mettant en garde contre leurs « conséquences catastrophiques pour le peuple syrien » et soulignant « la nécessité de soutenir le nouveau gouvernement syrien dans sa mission de reconstruction et de stabilité ».