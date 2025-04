À la veille du troisième cycle de négociations indirectes avec les États-Unis qui doivent se tenir à Mascate samedi prochain, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s’est dit prêt à s’entretenir avec les pays de l’UE-3 après ses récentes consultations en Russie et en Chine.

Le ministre iranien a écrit, le jeudi 24 avril, sur son compte X : « Les relations de l’Iran avec les E3 ont connu des hauts et des bas ces dernières années. Qu’on le veuille ou non, elles sont actuellement en berne. Pourquoi ? Chaque partie a son propre récit. À mon avis, se blâmer l’un l’autre est un comportement futile. Ce qui compte, c’est que le statu quo est perdant-perdant. »

Faisant référence à sa rencontre avec les ministres des Affaires étrangères de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni en marge de la réunion de l’Assemblée générale des Nations unies, M. Araghchi a évoqué : « En septembre dernier, à New York, j’ai proposé le dialogue lors de mes rencontres avec les ministres des Affaires étrangères des E3 et, bien sûr, avec tout autre homologue européen. »

« J’ai proposé d’opter pour la coopération au lieu de la confrontation, non seulement sur la question nucléaire, mais aussi dans tous les autres domaines d’intérêt et de préoccupation communs. Ils ont malheureusement choisi la voie difficile », a-t-il déploré.

Dans sa publication sur X, le ministre des Affaires étrangères affirme qu’il vient de renouveler sa proposition en faveur de la diplomatie.

Araghchi affirme qu’après ses récentes consultations à Moscou et à Pékin, il est prêt à franchir le pas et se rendre à Paris, Berlin et Londres.

« J’étais prêt à le faire avant que l’Iran ne commence son dialogue indirect avec les États-Unis, mais les E3 ont choisi de ne pas y participer », ajoute le ministre.

Il est à noter que quelques heures après cette publication, le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, sans se référer directement aux déclarations de M. Araghchi, a indiqué que la France soutient une solution diplomatique sur le dossier nucléaire iranien et est prête à poursuivre le dialogue avec l’Iran.

Source: Avec PressTV