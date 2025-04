Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi est attendu à Oman pour un troisième round de discussions sur le nucléaire avec les Etats-Unis prévu samedi, Téhéran augurant de « possibles progrès » si Washington fait preuve de « bonne volonté, sérieux et réalisme ».

Araghchi se rendra à Mascate « à la tête d’une délégation composée de diplomates et d’experts techniques » pour mener ces discussions indirectes avec les Etats-Unis, a indiqué vendredi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.

Le département d’Etat américain a annoncé que l’émissaire du président Donald Trump, Steve Witkoff, participerait bien à ces pourparlers, dans la foulée des deux précédents rounds à Mascate le 12 avril et Rome le 19, et salués comme de bonnes discussions par Téhéran et Washington.

Ce troisième cycle prévoit une session de pourparlers techniques entre experts sur le programme nucléaire iranien, en complément de la négociation diplomatique principale.

Michael Anton, qui occupe le poste de responsable de la planification politique au sein du département d’Etat américain, dirigera les travaux techniques du côté américain.

L’agence de presse iranienne Tasnim a de son côté rapporté que les discussions techniques seront menées côté iranien par les vice-ministres des Affaires étrangères Kazem Gharibabadi et Majid Takht-Ravanchi.

Vendredi, M. Baghaï a déclaré que « pour que les négociations progressent, il faut une démonstration de bonne volonté, de sérieux et de réalisme de la part de l’autre partie ».

Dans une interview jeudi, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que Téhéran « aborderait les négociations de samedi avec sérieux, et que si l’autre partie fait également preuve de sérieux, des progrès sont possibles ».