De hauts responsables du Vatican ont exprimé dans une lettre leur « douleur et leur déception » face à la position « d’Israël » concernant les funérailles du pape François, qui auront lieu samedi à Rome, qualifiant la « représentation israélienne limitée d’insulte à la communauté chrétienne mondiale ».

Selon la chaîne israélienne Kan, cette déception est le résultat d’une série d’actions, commençant par un tweet de condoléances publié puis supprimé par le ministère israélien des Affaires étrangères, suivi d’une déclaration brève et différée du Premier ministre israélien, et se terminant par la représentation de niveau subalterne aux funérailles, avec seulement l’ambassadeur israélien envoyé.

Dans ce contexte, la chaîne a rapporté « qu’une lettre de colère, au nom de la communauté chrétienne, a été envoyée au Premier ministre Benjamin Netanyahu cette semaine concernant cette question « .

De hauts responsables du Vatican ont exprimé leur inquiétude et leur colère face à la décision du ministère israélien des Affaires étrangères d’empêcher les ambassadeurs et les missions diplomatiques israéliens de publier des déclarations de deuil après la mort du pape, la considérant comme « une grave insulte aux chrétiens d’Israël et du monde entier, voire à toute l’humanité, qui a honoré le défunt pape, connu pour son soutien infatigable à la paix, à la justice, à la dignité humaine et au dialogue interreligieux ».

Les auteurs de la lettre ont également appelé le gouvernement israélien à offrir un message clair de condoléances à l’occasion du décès du pape François, ainsi qu’à envoyer une personnalité de premier plan pour représenter « Israël » à ses funérailles.

Il convient de noter que les relations entre le Vatican et « Israël » ont été tendues ces derniers mois, en particulier après les déclarations du pape François qualifiant l’attaque israélienne contre Gaza de « cruelle » et appelant à une enquête sur les agressions israéliennes comme un crime potentiel contre l’humanité, provoquant la colère du gouvernement israélien.

Source: Médias