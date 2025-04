La République islamique d’Iran a décrété un jour de deuil national dimanche et lundi, suite à l’explosion survenue samedi au port de Rajai à Bandar Abbas.

Le chef de la Société du Croissant-Rouge a également annoncé que le bilan de l’explosion s’élevait à 36 morts, précisant que « plus de 1 000 blessés ont été transférés vers des hôpitaux, la plupart ayant reçu des soins, tandis que 190 personnes sont toujours en soins intensifs ».

Le président iranien Massoud Pezeshkian est arrivé à Bandar Abbas pour évaluer les détails de l’explosion. Il a chargé le ministre de l’Intérieur de suivre les enquêtes et de superviser l’évaluation des dégâts sur le terrain suite à l’incident.

Le ministère iranien de l’Intérieur a publié les premières images de l’incendie et de l’explosion, filmées par des caméras de surveillance.

Commentant les images, le gouverneur de hermozgan a déclaré : « L’incendie était initialement limité et accompagné d’une légère fumée. Après environ une minute et demie, il s’est étendu et a provoqué une explosion massive ».

Il a souligné que « des mesures de sécurité insuffisantes et des matériaux incompatibles ont entraîné la propagation de l’incendie aux conteneurs voisins », ajoutant que « ces images réfutent de nombreuses rumeurs et hypothèses trompeuses ».

L’ambassade de Russie à Téhéran a annoncé que « sur ordre du président Vladimir Poutine, plusieurs avions russes transportant des équipes de secours spécialisées se sont rendus en Iran pour aider à éteindre l’incendie au port de Shahid Rajaee, en réponse à une demande officielle de la partie iranienne ».

Le parquet de Téhéran a également engagé des poursuites contre plusieurs médias et militants pour avoir publié de fausses informations sur l’explosion au port de Rajaee, et a également adressé des avertissements à d’autres médias.

Source: Médias