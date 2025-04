L’ancien chef du Parti socialiste progressiste libanais, Walid Joumblatt, a affirmé mercredi la nécessité de « rejeter l’ingérence israélienne en Syrie », faisant clairement référence aux « tentatives d’impliquer la communauté dans des projets régionaux suspects ».

Joumblatt a appelé à une position explicite condamnant ceux qui « osent insulter le Saint Prophète Mohammad (PSL) et l’Islam », soulignant que « ces insultes affectent non seulement les valeurs religieuses, mais menacent également les intérêts des Druzes dans les États du Golfe et dans la région en général ».

Joumblatt a annoncé « sa volonté de retourner à Damas pour dialoguer et établir des bases claires pour les revendications des Druzes », soulignant que « les Druzes font partie intégrante du peuple syrien et que préserver les Frères musulmans passe par le rejet de l’intervention israélienne ».

Joumblatt : Mise en garde contre les contacts avec « Israël »

Joumblatt a également mis en garde contre les tentatives du cheikh Muwaffaq Tarif d’entraîner la Syrie dans une guerre ouverte qui ne servirait pas la communauté », soulignant que « la préservation de la dignité des Druzes commence par faire taire certaines voix internes qui ont commencé à appeler Israël à l’aide ».

Il a réitéré son « rejet catégorique des visites druzes au sanctuaire du prophète Shuayb en Israël », déclarant que « ces visites ne servent ni l’unité ni la stabilité de la communauté ».

« Israël » cherche à déplacer les Druzes

Joumblatt a noté que « nous sommes dans une nouvelle phase. Nous devons soit accepter de vivre dans une Syrie unifiée, soit nous laisser entraîner dans le projet israélien qui cherche à déplacer les Druzes ».

Le Conseil religieux druze met en garde contre la sédition

Les remarques de Joumblatt ont été faites lors d’une réunion extraordinaire de l’Assemblée générale du Conseil religieux druze à Beyrouth, au Liban, où le conseil a appelé dans sa déclaration de clôture à « assumer ses responsabilités et à freiner l’incitation sectaire ».

Le Conseil a mis en garde contre les plans expansionnistes « d’Israël » visant à imposer de nouvelles réalités en Syrie, appelant à des « efforts unifiés pour les affronter politiquement et populairement ».

Affirmation de l’appartenance arabo-islamique et rejet du sectarisme

La déclaration finale a souligné « l’adhésion à l’affiliation arabo-islamique et a rejeté toute forme d’isolationnisme ou d’hostilité envers une quelconque secte ou confession ».

Il a appelé « à contrôler les réactions des jeunes de manière réfléchie et à ne pas se laisser entraîner à bloquer les routes ou à aggraver la situation sur le terrain ».

Ces déclarations interviennent après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yisrael Katz ont publié une déclaration commune annonçant « qu’un message sérieux a été transmis au régime syrien », affirmant « qu’Israël s’attend à ce qu’il prenne des mesures pour empêcher tout préjudice aux Druzes ».

« Israël » a mené plusieurs raids ciblant des groupes armés autour des villes de Sahnaya et Ashrafieh Sahnaya, au sud de Damas, selon une source locale.

Attaques contre les zones à majorité druze

Plusieurs zones au sud de la capitale, Damas, ont été le théâtre d’attaques menées par des membres armés des forces affiliées au gouvernement, qui ont été repoussées par des militants locaux. Ces attaques ont fait des morts et des blessés des deux côtés, ravivé les tensions et fait craindre une escalade de la violence sectaire, notamment compte tenu de la majorité druze dans ces régions.

Il est à noter que ces événements se sont produits dans le contexte de la diffusion sur les réseaux sociaux d’un enregistrement audio contenant des insultes contre le Prophète Mohammad (PSL), attribué à tort à un religieux de la secte druze, ce qui a exacerbé l’état de colère populaire.

