L’armée d’occupation israélienne a fait état d’un tir de missile balistique depuis le Yémen en direction des territoires israéliens en Palestine occupée.

Les sirènes d’alerte ont retenti dans tout le centre, notamment dans les villes de Jérusalem, Tel Aviv, Gush Dan et HaShfela jusqu’en Galilée, et des messages d’alerte ont été envoyés aux Israéliens, selon les médias.

Des images postées sur les réseaux sociaux de la plage de Tel Aviv ont montré les gens accourir vers les abris.

Le porte-parole des forces armées de Sanaa Yahia Saree a annoncé « une opération militaire spéciale qui a visé l’aéroport de Lod que les Israéliens appellent Ben-Gourion dans la région occupée de Yafa via un missile balistique hypersonique ».

Selon Saree, ce missile a “réalisé son objectif avec succès ».

« Les systèmes d’interception n’ont pu le repousser et il a causé un mouvement de fuite de millions de sionistes occupants vers les abris et le trafic aérien a été suspendu pendant une heure » a-t-il ajouté.

Saree a en outre fait état « d’un tir en direction d’une cible vitale de l’occupation israélienne dans la région de Yafa (Jaffa) occupée via un drone de type Yafa »

L’armée d’occupation a indiqué avoir intercepté le missile mais n’a pas évoqué le tir de drone.

Selon la chaine israélienne 14, il a été intercepté via le système de défense anti aérienne Hetz alors que le système américain THAAD a raté son interception, « pour la seconde fois en une semaine ». En référence au missile qui avait été tiré le dimanche dernier et s’était écrasé dans la zone de l’aéroport Ben-Gourion.

Le trafic aérien a de nouveau été interrompu dans cet aéroport et plusieurs compagnies ont déclaré la suspension de leurs vols jusqu’au 18 mai. Dont la Swissair et Lufthansa, selon les médias israéliens.

Saree a de nouveau mis en garde « les compagnies qui n’observent pas la décision de blocus qu’elles devraient suspendre leurs vols aériens en direction de la Palestine occupée comme d’autres compagnies l’ont déjà fait »

« La décision d’interdire la navigation aérienne vers les aéroports de Palestine occupée, ainsi que l’interdiction du passage des navires israéliens dans la mer Rouge et la mer d’Arabie, en plus des opérations de soutien, se poursuivront jusqu’à ce que l’agression contre Gaza cesse et que le siège soit levé. »

Selon le communiqué lu par Saree, ces tirs interviennent « en soutien au peuple palestinien opprimé et à ses combattants, pour refuser le génocide perpétré dans la bande de Gaza et pour exécuter le blocus aérien sur l’entité israélienne criminelle ».

« La fuite de millions d’Israéliens vers les abris après un an et 7 mois de guerre est incroyable », a lancé le député israélien Avigdor Lieberman.

« Israël se trouve seul dans la confrontation avec les Houthis », a indiqué la radio militaire israélienne, en allusion à l’accord de cessez-le-feu conclu récemment entre Sanaa et Washington, mais qui n’englobe pas Israël.

Au Yémen, des dizaines de manifestations monstres ont été organisées ce vendredi, comme chaque semaine au Yémen en soutien à Gaza . Elles ont été signalées dans 35 places à Saada, au nord du Yémen, ainsi que sur la place Sabeen à Sanaa et se sont marquées par des slogans célébrant le cessez-le-feu vace les USA.

« En soutien à Gaza… Par la force d’Allah nous avons vaincu les USA et vaincrons Israël » est le slogan choisi pour ce rassemblement cette semaine .

Le communiqué publié par les organisateurs célèbre le cessez-le-feu conclu avec les Etats-Unis. « L’ennemi américain a arrêté son agression contre notre pays sans avoir réalisé aucun de ses objectifs et il a renoncé à la protection des navires israéliens ».

Assurant poursuivre les opérations de soutien à Gaza, il ajoute : « Nous affirmons notre défi clair et net à l’ennemi israélien criminel et la poursuite de sa confrontation de toute notre force ».

