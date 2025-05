Les États-Unis et l’Arabie Saoudite ont conclu ce qui est annoncé comme « le plus important accord de vente d’armes de l’histoire », d’une valeur record de 142 milliards de dollars.

Actuellement en visite en Arabie Saoudite dans le cadre de sa tournée au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump a obtenu un engagement d’investissement d’un montant total de 600 milliards de dollars.

Dans une déclaration de la Maison Blanche, il a été précisé que ces premiers accords contribueront à renforcer la sécurité énergétique des États-Unis, leur industrie de la défense, leur leadership technologique, ainsi qu’à assurer un meilleur accès aux infrastructures mondiales et aux minéraux critiques.

La Maison Blanche a souligné que ces accords marquent un tournant historique et transformateur pour les deux pays, annonçant une nouvelle « ère d’or » dans leur partenariat.

La déclaration mentionne également que ce contrat de vente d’armes, d’une valeur de 142 milliards de dollars, représente une étape majeure.

Selon les informations fournies, des équipements de guerre de pointe et des services des entreprises de défense américaines seront fournis à l’Arabie Saoudite.

L’annonce a précisé que les ventes planifiées sont réparties en cinq catégories : le développement des forces aériennes et des capacités spatiales, la défense aérienne et antimissile, la sécurité maritime et côtière, la sécurité des frontières et la modernisation des forces terrestres, ainsi que la mise à jour des systèmes d’information et de communication.

Il a également été souligné que l’accord inclut un soutien et une formation complets pour améliorer la capacité des forces armées saoudiennes.

« Cet accord représente un investissement majeur dans la défense de l’Arabie Saoudite et la sécurité régionale, basé sur les systèmes et la formation américains », a-t-il été conclu dans la déclaration.

L’Arabie saoudite constitue la première destination dans ce premier grand déplacement de Trump à l’étranger depuis qu’il a brigué son second mandat présidentiel américain.

Selon certaines sources, Trump espère signer des accords d’une valeur de plus de 1 000 milliards de dollars lors de sa visite en Arabie saoudite.

En 2017 aussi, Trump avait choisi l’Arabie saoudite comme première destination à l’étranger, où il a obtenu 450 milliards de dollars d’investissements aux États-Unis.

Cette tournée le conduira également au Qatar et aux Émirats arabes unis.

Au Qatar, Trump devrait recevoir un luxueux Boeing 747 d’une valeur de 400 millions de dollars. Ce cadeau sera mis à disposition de Trump comme le nouvel Air Force One, l’avion présidentiel américain.