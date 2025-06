La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé jeudi la mort de 29 personnes dans des raids israéliens, dont 21 tuées alors qu’elles attendaient des distributions d’aide alimentaire.

Les images vidéos montent des enfants tués et blessés portant des sacs pour les charger de nourriture.

L’hôpital al-Awda a reçu 13 morts et environ 200 blessés parmi lesquels des femmes et des enfants « après que des drones israéliens ont largué plusieurs bombes sur des rassemblements de civils près d’un point de distribution d’aide humanitaire » dans le centre de la bande de Gaza, affirme la Défense civile.

Dans le nord du territoire palestinien, l’hôpital al-Chifa, à Gaza-ville, a reçu six morts après des attaques israéliennes sur des personnes ayant formé des files d’attente pour obtenir de l’aide alimentaire, selon la même source.

Un enfant coupe des lambeaux de viande jetées à la poubelle.

Sollicitée par l’AFP, l’armée a déclaré que ses soldats avaient « tiré des coups de semonce » sur des personnes qui s’étaient rassemblées près d’un site de distribution et constituaient selon eux « une menace pour les troupes », sans préciser d’endroit.

Elle a affirmé que le secteur où les tirs avaient eu lieu avait été déclaré « zone de combat », et accusé le Hamas, « d’empêcher les distributions » d’aide.

De même, 10 personnes avaient été tuées dans le nord et dans le sud de la bande de Gaza au cours de différentes attaques de l’armée israélienne, dont un enfant et ses deux parents qui se trouvaient dans une tente de déplacés à al-Mawassi, près de Khan Younès (sud).

Khan Younes

Ordres d’évacuation et panique

Par ailleurs, des scènes de paniques ont eu lieu dans la zone abritant le complexe hospitalier Nasser à Khan Younes, après que les habitants des carrés résidentiels situés dans ses périphéries ont reçu des appels téléphoniques de la part de l’armée d’occupation les sommant de les évacuer en prévision de leur bombardement.

Blackout total du réseau internet

La bande de Gaza est plongée dans un blackout total du réseau internet et des communications après que les attaques israéliennes ont coupé la dernière liaison par fibre optique, a annoncé jeudi l’Autorité palestinienne de régulation des télécommunications, a rapporté le réseau Quds News.

L’autorité a confirmé que les services internet et de télécommunications fixes sont désormais entièrement coupés dans toute la bande de Gaza, y compris dans les régions du centre et du sud, qui ont désormais rejoint le silence (de mort) numérique déjà imposé à la ville de Gaza et au nord depuis deux jours.

“C’est le résultat d’attaques systématiques contre les infrastructures de télécommunications déjà fragiles de Gaza”, a déclaré l’autorité dans un communiqué. Les techniciens ont tenté à plusieurs reprises de réparer et de rediriger les lignes endommagées, mais les restrictions israéliennes ont bloqué toute tentative.

Cette coupure, si elle perdure, risque d’isoler complètement Gaza du reste du monde, affectant les opérations humanitaires, médicales, médiatiques et éducatives vitales. Les travailleurs humanitaires, les journalistes et les hôpitaux ont rapporté de graves perturbations dans les communications, entravant les services cruciaux.

Depuis des mois, l’armée israélienne empêche les équipes de maintenance d’accéder aux sites endommagés ou d’atteindre d’autres réseaux. En conséquence, même les infrastructures de secours sont hors service.

Cette coupure intervient dans un contexte d’intensification des attaques et d’aggravation de la crise humanitaire. L’Autorité a exhorté la communauté internationale à agir immédiatement, affirmant que l’isolement numérique prolongé ne fera qu’aggraver les souffrances des 2,3 millions d’habitants de Gaza.

Sources: Quds News Network ; AFP